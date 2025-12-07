– Aina tästä samasta asiasta pitää toitottaa: tämä ei ole sen henkilön juhla, että pitäisi jotain aatetta tai itseään tuoda esiin. Se on ihan väärin. Se on niin kamalan vaikeaa tajuta, ettei se ole hänen juhlansa, että pitää tuoda itseään esiin, Savolainen totesi.

– Täytyy muistaa, että tämä ei ole mikään Met-gaala, missä pukeudutaan överisti. Kyllä minäkin tykkään, että ihan vähän rajoja rikotaan, mutta hyvän maun mukaan, Lintunen mietti.