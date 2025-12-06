



Presidentinlinnan itsenäisyyspäivän vastaanotolla on juhlittu Suomen itsenäisyyttä 1900-luvun alusta lähtien. Tapahtuma on yksi vuoden seuratuimmista Suomessa, ja vuosien saatossa Presidentinlinnassa on nähty silloin tällöin vieraita, jotka ovat edustaneet omalla, persoonallisella tavallaan. Keräsimme kokoon Linnan juhlien aikojen saatossa tapahtuneet ikimuistoisimmat etikettimokat. Muistatko sinä nämä kaikki? Porttikielto Linnaan Ohjaaja-näyttelijä Kari Väänänen sai vuonna 1983 ikuisen porttikiellon Linnaan silloisen puolisonsa Sanna Fransmanin kanssa. Syynä oli pariskunnan riehakas käyttäytyminen. Sittemmin porttikielto on kumottu, ja Väänänen on myöntänyt katuvansa asiaa. Jari Tervon luvaton kättely Kirjailija Jari Tervo työskenteli toimittajana 1980-luvulla. Hän aiheutti skandaalin vuonna 1984, kun hän toimittajana lyöttäytyi kättelyjoukon jatkoksi ja meni estoitta kättelemään presidentti Mauno Koivistoa. Tervo sai tempustaan porttikiellon, joka myöhemmin kumottiin.





Jari Tervon porttikielto Linnan juhliin on sittemmin kumottu, ja hän edusti vaimonsa Kati Tervon kanssa Linnan juhlissa muun muassa vuonna 2013, kun vastaanotto järjestettiin poikkeuksellisesti Tampere-talolla Presidentinlinnan ollessa remontissa. @Petteri Paalasmaa/All Over Press

Juicen kraka otsalla

Juice Leskinen oli yksi ensimmäisistä rocktähdistä, joka sai kutsun itsenäisyyspäivän vastaanotolle vuonna 1986. Legendaarinen muusikko taisteli hiostavaa ilmaa vastaan tyylilleen ominaisella tavalla: Mies kietoi kravatin otsalleen hikinauhaksi.

Arja Korisevan pillerihattu

Laulaja Arja Korisevan asuun kuului vuonna 1990 pyöreä pillerihattu. Hatut eivät varsinaisesti kuulu Linnan juhlien etiketin mukaiseen pukeutumiseen.

Korisevan hattu oli tehty, koska mekkoa varten ostettua kangasta jäi yli. Hattu näytti edestä pieneltä, mutta sen takaosaa koristi valtaisa rusetti.

Arto Mellerin nopea vierailu

Runoilija Arto Melleri saapui Linnan juhliin vuonna 1992 kumppaninsa Nadja Pyykön kanssa. Mellerin visiitti jäi kuitenkin lyhyeksi, sillä hän oli niin tukevassa humalassa presidentti Mauno Koivistoa kätellessään, että hänet ohjattiin heti takaoven kautta ulos.

Anni Sinnemäen hihaton paita

Kansanedustaja Anni Sinnemäki saapui Linnan juhliin vuonna 2000 Kerkko Koskisen kanssa. Sinnemäki aiheutti saapuessaan etikettimyrskyn, sillä hän oli valinnut päälleen hihattoman paidan, joka näytti iltapukujen keskellä erittäin arkiselta. Valkoiseen paitaan hän oli yhdistänyt oliivinvihreän maksihameen. Paidan ja hameen välistä vilkkuva vatsa korosti arkista vaikutelmaa.

Lauri Ylösen väärä avec

The Rasmus -yhtyeen laulajana tunnettu Lauri Ylönen viis veisasi Linnan juhlien etiketistä avecin suhteen. Etiketin mukaan avec voi olla ainoastaan vakituinen puoliso, mutta Ylönen toi mukanaan ystävänsä Siiri Nordinin. Ylösen avec-valinta kirvoitti toki huhuja siitä, että hän ja Nordin seurustelevat, mutta myöhemmin varmistui kaksikon tosiaan olevan vain ystäviä.

Jonna Tervomaan nännit

Laulaja Jonna Tervomaa edusti Linnassa vuonna 2005 kullanhohtoisessa iltapuvussa. Harmillisesti puku nappasi huomion hieman väärällä tavalla, sillä Tervomaan nännit näkyivät läpi jo kaukaa. Myöhemmin Tervomaa pahoitteli tapahtunutta kotisivuillaan, mistä johtuen sivut kaatuivat valtaisan lukijamäärän vuoksi.

Nykypäivänä Tervomaan voidaan kuitenkin katsoa olleen edelläkävijä asuvalinnallaan ja läpikuultavista nänneistäkin on tullut edes hieman vähemmän hetkauttavia ajan saatossa.

Jonna Tervomaan aikaansaama nännigate Linnan juhlissa vuonna 2005 ei unohdu suomalaisilta todennäköisesti koskaan.

Mr. Lordin avec yksin Linnaan

Avecin ei myöskään odoteta saapuvan juhliin, jos itse kutsuttu henkilö estyy tulemasta. Mr. Lordin, eli Tomi Putaansuun, vaimo Johanna Askola-Putaansuu kuitenkin edusti Linnassa yksin vuonna 2006, kun Lordi itse ei suostunut tulemaan Linnaan ilman maskia.

Veikko Virtasen "kättely"

Kansanedustaja Pertti "Veltto" Virtanen saapui Linnaan vuonna 2007 etiketin vastainen baskeri päässään. Baskeri ei jäänyt kuitenkaan ainoaksi etikettivirheeksi, sillä velttomaiseen tapaansa mies kumartui suutelemaan presidentti Tarja Halosen kättä ja tuuletti jälkeenpäin rauhanmerkkiä näyttämällä.

Veltto Virtanen on aina edustanut Linnan juhlissa omalla, persoonallisella tavallaan.

Jenni Haukion lusikka

Vuonna 2009 puheenaiheeksi nousi Jenni Haukion etikettimoka. Haukio teki virheen juoden kahvia kupista, jossa oli lusikka pystyssä. Etiketin mukaan lusikka pitäisi laskea lautaselle ennen juomista.

Paleface toi Adidaksen Linnaan

Räppäri Paleface edusti Linnan juhlissa vuonna 2010 etiketin mukaisesti frakissa, mutta muusikon kenkävalinta herätti paljon hämmästystä. Palefacen jalassa nähtiin etiketin vastaisesti valkoiset Adidas Superstar -kengät, joilla räppäri viittasi edustamaansa hip hop -kulttuuriin.

Umayya Abu-Hannan kirje

Vuonna 2010 toimittaja Umayya Abu-Hanna ojensi presidentti Tarja Haloselle kättelyn yhteydessä kirjeen kiukustuneelta tyttäreltään, joka ilmoitti Haloselle olleensa erittäin loukkaantunut siitä, ettei hän saanut kutsua juhliin. Tytär ilmoitti kirjeessään myös, ettei aio itse kutsua Halosta omiin juhliinsa.

Asiantuntijoiden mukaan lahjan ojentaminen oli tyystin etiketin vastaista. Kirjeen ojentaminen on äänestetty aikanaan myös kaikkien aikojen pahimmaksi etikettivirheeksi Linnan juhlissa.

Umayya Abu-Hannan kirjeen ojentaminen presidentti Tarja Haloselle kättelyn lomassa on äänestetty yhdeksi kaikkien aikojen suurimmaksi etikettivirheeksi Linnan juhlissa.

Alman persoonallinen juhlaeleganssi

Poptähti Alman ja hänen kaksoissiskonsa Annan juhlaeleganssi Linnan juhlissa puhutti vuonna 2017. Kaksikko saapui itsenäisyyspäivän vastaanotolle Presidentinlinnaan keltaisissa, erittäin erottuvissa huomiotakeissa. Juhla-asuinaan kaksikolla oli klassiset, mustat housupuvut.

Lisäksi Alman päätös tuoda Linnaan avecinaan oma siskonsa rikkoi etikettiä, sillä etiketin mukaan kutsuttu saa tuoda mukanaan vain oman avopuolisonsa.

Alma ja Anna Miettinen saapuivat Linnan juhliin keltaisissa huomiotakeissa vuonna 2017.

Jarkko Valteen paljettitakki ja valkoiset kengät

Juontaja-drag-taiteilija Jarkko Valtee venytti etikettiä vuoden 2018 Linnan juhlissa saapumalla paikalle mustassa, paljeteilla päällystetyssä puvuntakissa sekä valkoisissa kengissä. Etiketin mukaisesti miesten tulee pukeutua Linnan juhliin joko frakkiin tai tummaan pukuun. Valteen asuvalinta sai osakseen niin ylistystä kuin kritiikkiäkin.

Tuplakättelijä

Vuonna 2023 Linnan juhlissa nähtiin hämmentävä tilanne, kun juhliin kutsun saanut, Pelastusarmeijalla työskennellyt Mikko Hassinen saapui kättelyyn kahdesti. Molempina kertoina Hassinen saapui paikalle yksin.

Tuolloin Tasavallan presidentin kanslia kommentoi, ettei tiedossa ollut toista vastaavaa tapausta Linnan juhlien historian ajalta.

Hassinen saapui Linnan juhlien kättelyjonoon toistamiseen noin 40 minuuttia ensimmäisestä kättelystä. Häntä ei ole vieläkään saatu kommentoimaan sitä, miksi hänet nähtiin kättelyssä kahdesti.

Artikkeli on julkaistu ensimmäistä kertaa vuonna 2019.