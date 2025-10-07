Tinzen ja Valtteri Palinin putoaminen Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmasta yllätti monet.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa nähtiin sunnuntaina 5. lokakuuta jälleen yllättävä pudotus, kun kotimatkalle joutuivat twerkkaaja Tinze ja tähtiopettaja Valtteri Palin.

Huomenta Suomen Tanssiraati yllättyi pudotuksesta, mutta muistutti, että Tinze ja Palin olivat pisteillään perinteisellä riskipaikalla.

– Tuo on monesti vähän vaaran paikka, olla siellä pistetaulukossa keskihujakoilla, MTV Uutisten viihdetoimittaja Aino Haili pohti.

– Siinä monesti voi käydä niin, että kun ajatellaan, että on turvassa, niin sitten niitä [yleisö]ääniä ei tulekaan tarpeeksi.

Vakiotanssien teemaan heittäytyivät Tanssiraadin mukaan erityisen hyvin Kristiina Mäkelä ja Sami Helenius sekä Marko "Mörkö" Anttila ja Kia Lehmuskoski.

Varsinkin Lehmuskosken kekseliäs koreografia sai suitutusta niin TTK-tuomareilta, mutta myös Tanssiraadilta.

– Tosiaan pituuseroa on tällä parilla yli 40 senttiä, niin se oli vähän ongelma tämän tanssin aikana, mutta he eivät tehneet siitä ongelmaa, vaan keksivät tähän omia ratkaisuja. Mielestäni Kialta oikein nerokasta toimintaa tätä koreografiaa tehtäessä, viihdetoimittaja Katja Lintunen mietti.

Jaksossa nähtiin myös kauden ensimmäinen kymppirivi, jonka saivat Johannes Holopainen ja Katri Riihilahti. Tähtiparin tango häkellytti myös Tanssiraadin, vaikka kaksikolla on ollut aiemmillakin viikoilla vaikuttavia edesottamuksia. Yksi asia kuitenkin erotti tangon aiemmista tansseista.

– Katri pystyi tässä tanssimaan itse. Hän pystyi luottamaan Johannekseen, että Johannes osaa tanssia, pystyi olemaan vietävänä. Se on iso juttu kyllä tässä vaiheessa kilpailua, Lintunen totesi.

Suoran lähetyksen päätteeksi yllätyspudotuksen jälkeen saatiin myös selville se, millaiset parit yleisö oli päättänyt TTK:n parinvaihtoviikolle, joka huipentuu sunnuntaina 12. lokakuuta.

Uuden parit herättivät Tanssiraadissa monenlaisia tunteita.

– Pakko sanoa, että olen hieman harmissani siitä, että ei ole yhtään same sex -paria tällä parinvaihtoviikolla. Olisin tosi kovasti halunnut nähdä. Haaveeni oli se, että olisin nähnyt naisparin tanssimassa paso doblea. Se ei tule nyt tällä kaudella totetumaan, Haili kertoi.

Lintunen oli samoilla linjoilla.

– Onko liian sopivat parit? Lakon (Eric Savolainen) ja Johanneksen parit vaihtavat päittäin, jotka ovat olleet koko ajan kärjessä, ja nyt he saavat vain uudet opettajat. Mutta olen kyllä myös pettynyt näihin pareihin, olisin kaivannut jotain yllätyksellisyyttä, Lintunen mietti.

Raati muistutti, että parinvaihdon myötä tähtioppilaista on aiemminkin tullut esille uudenlaisia puolia, ja tätä voidaan odottaa nytkin.

– Demokratia toimii näin. Ei auta nyt muu, kuin katsoa tuloksia, Haili summasi.

Tanssii Tähtien Kanssa sunnuntaisin klo 19.30 MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.