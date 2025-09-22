Mira Luodin putoaminen TTK:sta oli myös Tanssiraadille yllätys.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman kolmas suora lähetys päättyi dramaattisesti sunnuntaina 20. syyskuuta, kun monien yllätykseksi kotimatkalle joutuivat muusikko Mira Luoti ja tähtiopettaja Anssi Heikkilä.

Tähtipari oli tuomaripisteillä illan kärkijoukossa ja oli muutenkin suoriutunut vakuuttavasti alkukauden. Parin kohtaloksi koitui kuitenkin se, ettei yleisöääniä tullut tarpeeksi, ja yhteispisteiden määrän takia he joutuivat jättämään kisan.

Shokkikäännettä perattiin seuraavana aamuna Huomenta Suomen Tanssiraati-osiossa MTV Uutisten viihdetoimittajien Katja Lintusen ja Aino Hailin toimesta.

– Oli selkeä yllätys. Olin paikan päällä, niin siellä tuli oikein sellainen kohahdus, kun tämä tieto tuli. Juontaja Vappu Pimiä oli selkeästi järkyttynyt siitä, ja oikein mykistyi siinä, Haili kertoi.

– En olettanut, että Mira ja Anssi tässä vaiheessa putoaa, mutta joka vuosi käy aina näin. Aina tulee kauden alussa shokkipudotus, ja kauden lopussa tulee myös shokkipudotus. Tämähän kertoo siitä, että yleisö ei ole äänestänyt, Lintunen kommentoi.

Vastaavanlainen tilanne nähtiin TTK:ssa esimerkiksi edelliskaudella, kun näyttelijä Sami Uotila putosi tähtiopettaja Claudia Ketosen kanssa yllättäen kolmantena.

– Hän oli yksi ennakkosuosikeista ja hänellä itselläänkin oli tanssitaustaa. Juuri kuten Katja sanoit: yleisöäänet eivät riittäneet. Siitä tässä on kyse, Haili muistutti.

Illan onnistujiksi Tanssiraati listasi teemaan parhaiten heittäytyneet, joita olivat muun muassa Pippa Laukka ja Marko Keränen sekä Johannes Holopainen ja Katri Riihilahti.

Varsinkin Laukan ja Keräsen heittäytyminen Rocky Horror Picture Show -elokuvan teemaan sai raadilta suitsutusta.

– Vaikka tanssitaito ei ole ihan vielä se kaikista paras mahdollinen, silti tällaisia esityksiä kansa rakastaa, Lintunen hehkutti.

– Erityiskunniamaininta Marko Keräselle tästä koreografiasta ja kokonaisuudesta, tämä oli nerokas, erittäin viihdyttävä, Haili lisäsi.

Näyttelijä Johannes Holopaiselle elokuvateema tuntui niin ikään sopivan kuin nenä päähän.

– Tajusin tätä tanssia katsoessani, että Johanneksella on sellaista herkkyyttä, joka näkyy näissä erilaisissa tansseissa todella hienosti. Hänellä on jotenkin todella erityinen taito upota siihen tulkintaan, Haili mietti.

Tanssii Tähtien Kanssa sunnuntaisin klo 19.30 MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.