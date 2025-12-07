Seela Sellan näyttävä asu käänsi katseita.

Näyttelijälegenda Seela Sella saapui Linnan juhliin näyttävässä tyylissä.

– Minullahan on tämä turva, kun lähdetään jonnekin edustamaan. Teatterista otetaan kaikki, siellä on pukusuunnittelija, siellä on ompelija, meikkaaja siellä on kaikki, hän avasi.

Räväkkään väriin sonnustautunut Sella kertoi MTV Uutisten erikoislähetyksessä, että asusta vastaa Auli Turtiainen. Turtiainen oli kysynyt Sellalta, mitä tämä haluaisia.

– Haluan jotain semmoista, jossa näkyy minun ammattini. Se saa olla vähän teatraalista, hän oli kuvaillut.

– Ei liian naisellinen. Olen näytellyt miehiä, naisia, eläimiä ja kaikkea ja kaikkea.