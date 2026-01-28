SDP:n kansanedustaja Ville Merinen vaatii Instagram-julkaisussaan, että puolueen sisältä paljastuneesta häirinnästä on tultava seuraamuksia ja ihmisten tulisi vaihtua.
Ville Merinen sanoo oman joukkueensa toiminnan hävettävän häntä.
Merisen mukaan kaikki ongelmakohdat eivät ole vielä edes nousseet pintaan. Merinen kertoi alun perin eduskunta-avustajien epäasiallisesta kohtelusta Ylen dokumentissa ja myöhemmin Instagramissa.
STT uutisoi tänään eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppuraisesta, jota on syytetty epäasiallisesta käytöksestä. Asia ilmeni STT:n eduskunta-avustajille tekemästä kyselystä sekä demaritoimijoiden haastatteluista.