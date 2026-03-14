Max Verstappen haukkuu Red Bull -tallin uuden F1-auton ajokelvottomaksi.

Nelinkertaisen maailmanmestarin Max Verstappenin alkukausi on ollut murheellinen. Australian avauskisan 6. sijan jälkeen hollantilaisen meno Kiinassa on ollut entistä tahmeampaa.

Lauantain sprinttikisassa Verstappen oli yhdeksäs surkean startin jälkeen. Tätä seuranneessa aika-ajossa sunnuntain GP:tä varten Verstappen jäi kahdeksanneksi.

Verstappenin mukaan Red Bullin auto ali- sekä yliohjaa, eikä anna mitään osviittaa siitä, kuinka se tulee käyttäytymään.

– Teimme autoon isoja muutoksia, mutta niillä ei ole mitään vaikutusta. Olemme olleet hakoteillä koko viikonlopun ajan. Auto on täysin ajokelvoton, Verstappen puhisi aika-ajon jälkeen motorsport.comin mukaan.

– Jokainen kierros on eloonjäämistaistelua.

Verstappenin mukaan suurin ongelma on autossa, ei moottorissa. Lisäksi häntä risovat uudet säännöt, jotka edellyttävät energiankeruutalkoita. Nykyautoilla ei voi ajaa koko ajan niin kovaa kuin haluaisi.

– Ensimmäistä kierroksesta lähtien tuli selväksi, etten nauti näistä uuden aikakauden autoista, Verstappen summasi.

Mercedeksen Kimi Antonelli ja George Russell sekä Ferrarin Lewis Hamilton ja Charles Leclerc valtasivat eturivit aika-ajossa. Russell voitti sprinttikisan ennen Ferrari-kaksikkoa.