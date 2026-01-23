Nato-maiden piirissä on jo jonkin aikaa valmisteltu arktista operaatiota, jossa Suomellakin olisi rooli ja joka on ollut esillä myös Davosissa, kirjoittaa MTV Uutisten politiikan toimittaja Alec Neihum.

Suomellakin on oma osuutensa Grönlanti-diilissä, jota Yhdysvallat ja Nato sorvaavat.

Yksityiskohdat Suomen ja muiden Euroopan arktisten maiden roolista Grönlanti-diilissä ovat kuitenkin yhä vahvasti hämärän peitossa, korkeat ulko- ja turvallisuuspolitiikan lähteet kertovat MTV Uutisille.

Neuvottelut ovat vielä aivan kesken, eikä mitään päätöksiä voida tehdä ilman Tanskaa, lähteet korostavat.

Yhdysvaltojen Donald Trump ja Naton Mark Rutte neuvottelivat keskiviikkona Grönlanti-diilistä, jonka yhtenä osana Euroopan Nato-maat sitoutuisivat nykyistä vahvemmin arktisen alueen puolustukseen.

Naton tiedottaja Allison Hart sanoi, että arktinen turvallisuus tullaan varmistamaan Nato-maiden ja erityisesti seitsemän arktisen Nato-maan – eli myös Suomen – yhteisillä ponnisteluilla.

Operaatio Arctic Sentry

Donald Trump on pitänyt prameasti esillä Kultainen kupoli -projektiaan, valtavaa ilmapuolustusjärjestelmää, jonka olisi tarkoitus suojata koko Yhdysvaltoja.