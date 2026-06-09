Mies ja uhriksi joutunut nainen olivat viettäneet iltaa kavereidensa kanssa baarissa. Siellä miehen korviin oli kantautunut huhu, jonka mukaan nainen olisi ollut uskoton hänelle.
Mies oli halunnut lähteä kotiin selvittämään asiaa. Naisen ystävä oli tullut samaan taksiin, sillä hänen piti hakea tavaroitaan pariskunnan kotoa. Taksissa nainen ehdotti, että voisi mennä ystävälleen yöksi, mutta mies kielsi tämän.
Kun taksi ajoi pihaan, mies repi naisen hiuksista rappuun. Ystävä vannotti miestä ennen lähtöään, ettei tämä tee naiselle mitään pahaa. Nainen jäi itkien asuntoon.
Ystävä kertoi soittaneensa myöhemmin pariskunnalle ja mies vastasi puhelimeen kertoen, että kaikki on kunnossa. Ystävä sai tietää totuuden vasta seuraavana päivänä, kun nainen kertoi olevansa sairaalassa.
Ystävän lähdettyä mies alkoi tivata naiselta pettämisestä, minkä tämä kiisti.
Naisen mukaan mies kävi häneen käsiksi. Nainen kertoi, että mies paiskasi hänet kasvot edellä keittiöntasoon ja kuristi kaksin käsin jääkaapin ovea vasten. Kuristamisen seurauksena nainen kertoi menettäneensä tajuntansa ja putosi lattialle.
Mies takavarikoi naisen puhelimen, jotta tämä ei voisi soittaa apua.
Naisen mukaan mies istui hänen päälleen tivaten uskottomuudesta ja kun nainen kiisti tehneensä sellaista, mies kuristi häntä lisää. Mies jatkoi väkivaltaa eri puolilla asuntoa pitäen jatkuvasti kiinni naisen hiuksista tai kaulasta sekä kuristamalla tätä useita kertoja.
Nainen kertoi yrittäneensä paeta useita kertoja, mutta mies repi hänet hiuksista takaisin. Nainen huusi myös apua, jotta naapurit olisivat puuttuneet tilanteeseen.
Väkivallan seurauksena naiselta irtosi tukoittain hiuksia päästä.
Naisen mukaan väkivalta jatkui niin, että mies riisui naisen väkisin. Mies sitoi naisen kädet selän taakse käsiraudoilla ja yritti sitoa myös hänen jalkansa.
Miehen mukaan nainen yritti vietellä hänet, sanoi olleensa tuhma tyttö ja pyysi rangaistusta, jolloin mies pani hänelle käsiraudat. Miehen versiossa pariskunta oli keskustellut itkien tunnin ajan pettämisestä sängyllä.
Miehen mukaan lopulta keskustelu äityi riidaksi ja nainen huitaisi häntä avonaisella käsiraudalla. Tällöin mies tunnusti käyneensä kiinni naisen kaulaan.
Nainen puolestaan kertoi taistelleensa kaikin voimin miestä vastaan. Tästä huolimatta mies raiskasi hänet samalla kaulasta kuristaen ja kasvoille läpsien. Välillä nainen menetti tajuntansa ja putosi sängyltä miehen yrittäessä yhä jatkaa raiskaamista.
Nainen kertoi päässeensä jossain vaiheessa käymään vessassa. Hän yritti paeta ulko-ovelle, mutta mies repi hänet takaisin asuntoon ja jatkoi kuristamista.
Nainen yritti hätäpäissään keksiä keinon päästä tilanteesta ja valehteli miehelle olevansa raskaana. Naisen mukaan tämä sai miehen lopettamaan väkivallan hetkeksi, itkemään ja pyytämään anteeksi.
Mies pakotti naisen kuitenkin tekemään raskaustestin ja kun se oli negatiivinen, mies jatkoi rajua väkivaltaa.
Miehen mukaan nainen juoksi itse ovea päin ja kuristamisenkin hän oli tehnyt niin, että uhri sai jatkuvasti henkeä. Mies kiisti, että kuristaminen olisi vienyt naisen tajua missään vaiheessa.
Miehen selitys runsaille mustelmille oli se, että naiselle tulee niitä herkästi. Mies myös kiisti pitäneensä naista vankina asunnossa.
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Erityisen raakaa väkivaltaa
Nainen kertoi yrittäneensä tapella jatkuvasti miestä vastaan asunnossa, jotta pääsisi pakenemaan. Kun paini siirtyi ulko-oven edustalle, nainen sai ulko-oven avattua ja ryömi alastomana ulos asunnosta.
Naisen mukaan mies oli saman tien kuitenkin hänen kimpussaan ja kuristi häntä. Joku naapureista kysyi, onko kaikki hyvin ja mies vastasi, että on. Mies esti naista hiiskahtamasta mitään.
Miehen mukaan kyse oli siitä, että heillä oli riita kesken ja naisen oli epäsoveliasta poistua asunnosta alasti.
Oikeus uskoi naista, sillä kaikki todisteet tukivat hänen kertomustaan. Miehen kertomusta esimerkiksi viettely-yrityksestä oikeus piti epäuskottavana.
Käräjäoikeus piti tekoa erityisen raa’alla ja julmalla tavalla tehtynä. Väkivalta oli vaarallista ja monimuotoista. Pahoinpitely kesti pitkään, eikä mies päästänyt naista poistumaan tilanteesta.
Oikeuden mukaan oli vain sattumanvaraista, etteivät uhrin vammat olleet vakavampia.