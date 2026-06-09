Mies piti puolisoaan vankina asunnossa ja pahoinpiteli tätä silmittömästi tuntien ajan. Motiivina oli miehen korviin kantautunut huhu naisen uskottomuudesta.

Naapuri kuuli paniikinomaista hätähuutoa. Hän näki alastoman naisen selällään maassa kerrostalon edessä ja miehen tämän päällä. Mies näytti kuristavan naista.

Uhri huusi soittamaan poliisit, mies hänen päällään vakuutti aggressiivisesti kaiken olevan kunnossa. Naapuri soitti hätäkeskukseen.

Hetkeä myöhemmin paikalle tuli poliisi, joka löysi alastoman ja itkuisen naisen talon lähistöltä. Poliisin mukaan nainen vaikutti järkyttyneeltä ja oli silminnähden runnellun näköinen.

Nainen kertoi, että hänen poikaystävänsä oli pahoinpidellyt hänet niin, että hän oli pelännyt kuolevansa.

Ystävä oli huolissaan

Mies ja uhriksi joutunut nainen olivat viettäneet iltaa kavereidensa kanssa baarissa. Siellä miehen korviin oli kantautunut huhu, jonka mukaan nainen olisi ollut uskoton hänelle.

Mies oli halunnut lähteä kotiin selvittämään asiaa. Naisen ystävä oli tullut samaan taksiin, sillä hänen piti hakea tavaroitaan pariskunnan kotoa. Taksissa nainen ehdotti, että voisi mennä ystävälleen yöksi, mutta mies kielsi tämän.

Kun taksi ajoi pihaan, mies repi naisen hiuksista rappuun. Ystävä vannotti miestä ennen lähtöään, ettei tämä tee naiselle mitään pahaa. Nainen jäi itkien asuntoon.

Ystävä kertoi soittaneensa myöhemmin pariskunnalle ja mies vastasi puhelimeen kertoen, että kaikki on kunnossa. Ystävä sai tietää totuuden vasta seuraavana päivänä, kun nainen kertoi olevansa sairaalassa.