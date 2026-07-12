Mies seurasi tuntematonta naista yöllä tämän kotiin ja raiskasi.
Nainen palasi baarista kotiin yöllä, kun hänen seuraansa lyöttäytyi hänelle entuudestaan tuntematon mies. Miestä ei häirinnyt se, että nainen puhui puhelimessa ystävänsä kanssa.
Mies kulki naisen perässä tuppisuuna. Nainen sanoi miehelle, että aikoo mennä yksin kotiin ja myös naisen ystävä käski miehen puhelimen välityksellä jättämään naisen rauhaan.
Mies tunki kuitenkin samalla ovenavauksella sisälle rappuun. Rapussa nainen sanoi miehelle monta kertaa, ettei halua tätä mukaansa.
Nainen kertoi olleensa puhelimessa koko ajan ystävänsä kanssa yrittäessään luikahtaa asuntoonsa ovenraosta. Mies kuitenkin nappasi ovesta kiinni, väänsi sen auki ja tunki perässä naisen kotiin.
Mies otti puhelimen naisen kädestä ja mykisti sen. Nainen pakeni lamautuneena asuntoonsa ja mies seurasi perässä.
Lue myös: Lapsia kiristetään tekoälyllä luoduilla alastonkuvilla – poliisi: "Älä maksa"
7:23Katso myös: Voidaanko raiskaaja luokitella motiivin perusteella? (2.2.2024)
Kahden minuutin raiskaus
Mies repi naiselta housut pois, vaikka nainen yritti estellä. Mies laittoi kondomin päälleen yrittäen työntyä naisen suuhun. Naisen onnistui kääntää päänsä pois.
Tämän jälkeen mies lukitsi naisen sohvaa vasten ja raiskasi tämän. Teko kesti noin kaksi minuuttia.
Tekonsa tehtyään mies veti housunsa ylös, sanoi "moikka" ja poistui asunnosta.