Ystävän isä kähmi teinityttöä tyttären läsnä ollessa ja sai tuomion. Tuomiota alensivat miehen tytön kanssa sopimat korvaukset.

Mies tuomittiin tyttärensä ystävän koskettelusta asuntoauton sängyllä.

Tapaus sattui viime vuoden kesäkuussa Ylöjärvellä. 16-vuotias nuori oli ollut viettämässä aikaa 14-vuotiaan ystävänsä ja tämän poikaystävän kanssa ja makoillut näiden kanssa asuntoautossa.

Isä tuli väliin ja alkoi koskea

Jossain vaiheessa 14-vuotiaan lapsen isä oli tullut asuntoautoon ja käynyt makaamaan sängylle tyttärensä ja 16-vuotiaan väliin.

Mies oli kääntynyt sängyllä kyljelleen kohti osittain peiton alla ollutta 16-vuotiasta ja silittänyt sormillä tämän reittä. Hetken päästä mies jatkoi koskettelua, silitti sormella tytön reiden päältä, topin alta vatsan tai kyljen alueelta ja lopulta vei kätensä pikkuhousuihin tytön sukuelimen päälle.

Miehen tytär ja tämän poikaystävä olivat olleet samalla sängyllä, mutta eivät nähneet kähmimistä.

16-vuotias oli lamaantunut miehen koskettelusta eikä osannut tehdä hetkeen mitään. Jossain vaiheessa hän sai kuitenkin kiinnitettyä ystävänsä huomion, jolloin tämä ehdotti ääneen trampoliinille menoa.

Mies oli vielä laittanut jalkansa 16-vuotiaan päälle estääkseen tätä lähtemästä, mutta tyttö oli päässyt pois tilanteesta.