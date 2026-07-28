Jari-Matti Latvala lähtee jälleen mittaamaan vauhtiaan Suomen MM-rallissa.

Latvala jättää jälleen kotikilpailussa Toyotan tallipäällikön tehtävät väliin, kun hän hyppää Toyotan Rally2-kilpurin kyytiin. Latvala kilpaili kakkosluokan autolla Jyväskylässä myös kahtena edellisenä kesänä, ja molemmilla kerroilla tuloksena oli kakkossija.

Latvala ja kartanlukija Juho Hänninen hakivat maanantaina Toyota GR Yaris Rally2 -autoonsa säätöjä Jämsän lähettyvillä ajamassaan testissä.

– Ajoimme Juhon kanssa testiä 177 kilometriä. Ja testipäivästä jäi tosi hyvä fiilis. Aamulla oli märkää, kun vähän satoi vettä. Mutta tie kesti onneksi hyvin vettä, eikä mennyt liukkaaksi, Latvala kertoi MTV Urheilulle testiurakkansa jälkeen.

– En olisi voinut saada autoa paremmaksi. Kaikki on nyt tehty ja kaikki on valmista. Nyt vain kohti kilpailua.

Latvalan ajamassa Toyotassa on yksi iso muutos verrattuna aiempiin vuosiin. Edellisissä Suomen MM-ralleissa konkarikuskin kilpurin päävärinä on ollut punainen, mutta nyt menopelistä löytyy vihreää ja keltaista.

– Japanin MM-rallissa keskustelimme Akio Toyodan (Toyotan hallituksen puheenjohtaja) kanssa, että pitäisikö värityksessä olla jotain uutta. Akio rupesi miettimään, että Toyotan alkuperäinen väri on ollut vihreä, joten voisimmeko käyttää vihreää väriä. Kankkusen Juha sanoi siinä, että jos vaihdetaan Toyotan väreistä punaisen tilalle vihreää. Ja Akiohan innostui siitä, Latvala naurahti.

– Väritykseen lisättiin myös keltaista, koska Akiolla on Japanissa Rookie Racing -tiimi, jonka värityksessä on keltaista. Tähän saatiin siis yhdistelmä vanhaa historiaa ja jotain modernia, Latvala jatkoi.

Suomen MM-ralli käynnistyy torstaina, jolloin aamusta ajetaan Ruuhimäen testierikoiskoe ja illalla kisan avaava Harjun kaupunkierikoiskoe. Latvala ja Hänninen ajavat Rally2-autojen luokassa, mutta eivät kilpaile tällä kertaa WRC2-sarjan pisteistä.