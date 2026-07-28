Tšehovin kuvernöörin Andrei Vorobjovin mukaan kerrostalon ylimmistä kerroksista nousi mustaa savua ja sen ikkunat olivat rikkoutuneet.
Moskovan lähellä sijaitsevassa Tšehovin kaupungissa kerrostalo on joutunut drooni-iskun kohteeksi Venäjällä, kertoo Reuters tiistaina.
Alueen kuvernööri Andrei Vorobjovin Telegram-viestin mukaan paikallisviranomaiset selvittävät tietoja mahdollisista henkilövahingoista.
Vorobjov liitti viestiinsä kuvan korkeasta rakennuksesta, jonka ikkunat olivat rikkoutuneet, ja jonka ylimmistä kerroksista nousi mustaa savua.
Ilmatorjunta pudotti muutamia kymmeniä drooneja muualla alueella, muun muassa Podolskissa, Domodedovossa ja Kolomnassa, Vorobjov kertoo.