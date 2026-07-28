Sekä Tokion Nikkei 225 -indeksi että Soulin Kospi-indeksi ovat sukelluksessa.
Aasiassa Japanin ja Etelä-Korean pörssit ovat olleet varhain tiistaina useita prosentteja miinuksella.
Japanissa Tokion pörssin Nikkei 225 -indeksi oli paikallista aikaa aamupäivästä päälle neljä prosenttia pakkasella. Etelä-Koreassa Soulin Kospi-indeksi oli puolestaan noin kahdeksan prosentin sukelluksessa.
Eteläkorealaisyhtiöistä siruvalmistaja SK Hynixin osakkeen arvo on ollut enimmillään noin 11 prosentin sukelluksessa. Teknologiajätti Samsungin osake on ollut yli yhdeksän prosenttia pakkasella.
Yhdysvaltalaiset puolijohdevalmistajat olivat tätä ennen sukeltaneet Wall Streetillä maanantaina.