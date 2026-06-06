Poliisin esitutkintapöytäkirja paljastaa Malminkartanon katupuukottajan säälimättömän suhtautumisen iäkkääseen uhriinsa. Epäillyn päivä eteni vääjäämättömästi kohti väkivaltaa.

Raaka rikos tapahtui 18. maaliskuuta Helsingin Malminkartanossa ja sen uhriksi joutui epäillylle entuudestaan tuntematon 79-vuotias mies. Vanhus oli käynyt kaupassa, muttei koskaan päässyt palaamaan kotiinsa.

Tämä juttu perustuu poliisin esitutkintapöytäkirjaan.

Aamupäivällä epäilty kuvasi itsestään videon Helsingin Sörnäisissä. Videolla hän piti puukkoa kädessään.

Hieman ennen puoli neljää iltapäivällä epäilty lähetti ääniviestin sukulaiselleen. Hän kertoi löytäneensä kotoaan huumeita ja käyttäneensä niitä, jonka jälkeen hänen mielialansa kohentui. Mies kertoi, että hänen alkoi tehdä mieli kokaiinia.

Iltayhdeksän aikaan mies lähetti sukulaiselleen viestin, jossa kertoi nauttineensa jatkettua viiniä ja menevänsä treenaamaan seuraavana päivänä. Hieman tämän jälkeen hän lähetti uuden ääniviestin.

– Mä lataan vähän akkuja. Meen vittu kissaan saatana ottaa pari bissee tos vittu. Helvetti ku heräs vasta näin myöhään, mies valitteli.

Kello 21.21 mies saapui pubiin Malminkartanossa.

Varttia myöhemmin mies lähetti videon sukulaiselleen siitä, miten lauloi ravintolassa kappaletta Kuulaa sille joka kenkkuilee. Videon lopussa mies nosti paitaansa ja näytti farkkujen vyötärön alla olevaa puukkoaan.

Mies esitteli videollaan housun vyötärölle piilotettua puukkoaan.

Lue aiempi juttu: Mies hakkasi ja puukotti vanhuksen hengiltä keskellä katua – käsittämätön murha oikeudessa

Nauroi uhrinsa kärsimyksille