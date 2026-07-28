Mies pelasti lemmikkikissansa käärmeen kidasta Thaimaassa, kertoo KameraOne. Katso video yltä.

Thaimaalainen Tan oli laittamassa illallista kotonaan Bangkokissa, kun hänen lemmikkikissansa joutui 1,8 metriä pitkän käärmeen hyökkäyksen kohteeksi.

Heinäkuun lopulla tapahtunut välikohtaus tallentui kodin valvontakameraan.

Käärme ehti purra kissaa ja kietoutua sen ympärille ennen kuin Tan ehti juosta kovan rääkäisyn kuultuaan paikalle äitinsä kanssa.

– Käärme, käärme, Tanin äiti huutaa videolla.

Kamera tallensi, kun peloton mies tarttui käärmeestä kiinni ja nykäisi sen voimalla ilmaan kissan lentäessä kaaressa piiskamaisen liikkeen voimasta.

Lopulta Tan onnistui saamaan käärmeen puoliksi ulos asunnon ovesta, minkä jälkeen hän kutsui viranomaiset paikalle.

Kissa selvisi tapahtumasta hengissä ja sen uskotaan toipuvan täysin.

Verkkopyton on yksi maailman suurimmista käärmelajeista ja se voi syödä kissojen lisäksi jopa ihmisiä.