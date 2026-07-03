Teinipoika raiskasi tytön väkivaltaisesti koulun päättäjäisjuhlinnassa. Oikeus määräsi pojalle vankeutta.

15-vuotias tyttö oli viettänyt kavereidensa kanssa iltaa paikallisella laavulla. Puolenyön aikoihin kaverit lähtivät pois ja tyttö jäi hetkeksi yksin.

Paikalle ilmestyi tytön entuudestaan tietämä 16-vuotias poika, joka alkoi piirittää tyttöä. Tyttö halusi kuitenkin pois tilanteesta, mikä ei pojalle sopinut.

Poika kuristi takaapäin tytön kaulaa, peitti tämän suun kämmenellään ja raahasi tämän metsään. Metsikössä tyttö päätyi maahan selälleen ja poika alkoi kopeloida ja suudella tyttöä väkisin.

Kun tyttö pyysi poikaa lopettamaan, tämä löi häntä kasvoihin ja vaati tyttöä vastaamaan suudelmiin.

Nimitteli huoraksi

Poika haukkui tyttöä ja nimitteli tätä huoraksi. Hän repi tytöltä housut ja raiskasi hänet.

Tyttö yritti tapella vastaan ja repi pojan kättä irti. Tyttö yritti myös huutaa apua, jolloin poika löi häntä jälleen kasvoihin, peitti hänen suunsa kädellään ja käski olla hiljaa.

Poika myös tunki sukupuolielimensä tytön suuhun ja käski tämän imeä sitä.

Tekonsa tehtyään poika poistui paikalta.

Hetkeä myöhemmin muut nuoret löysivät sotkuisen ja järkyttyneen tytön itkemästä. Nuoret soittivat hätänumeroon.

Poliisin saapuessa tyttö oli edelleen itkuinen, hiukset sotkussa ja kauttaaltaan sammaleen sekä oksanpätkien tuhrima. Tytön huulesta valui verta ja hänen kasvonsa olivat ruhjeilla sekä mustelmilla.

Poliisi tavoitti myös pojan, joka kertoi olleensa yhdynnässä tytön kanssa ja löi tätä.