Tekijälle ei enää näytä riittävän mikään, kun hän vie hengen toiselta ihmiseltä jopa vielä sadistisesti nöyryyttämällä ja kiduttamalla, kirjoittaa MTV Uutisten rikostoimittaja Pekka Lehtinen kommentissaan.

Helsingissä alkoi tällä viikolla kaksi murhaoikeudenkäyntiä ja Turussa yksi. Kolme hirvittävää tekoa ja syytteessä kolme eri-ikäistä miestä.

Helsingin epäillyt murhat tapahtuivat Malminkartanossa keväällä.

Syytettynä ovat 26- ja 70-vuotiaat miehet.

26-vuotias surmasi kadulla 79-vuotiaan miehen teräaseella sekä lyömällä ja potkimalla. Uhri oli kävelemässä kauppakassien kanssa juna-asemalta kotiin, kun hän joutui täysin yllättäen raivoisan väkivallan kohteeksi.

Syyttäjän mukaan teko oli erityisen raaka ja julma. Tekijä ja uhri eivät tunteneet toisiaan entuudestaan.

Uhrin lapset menettivät isänsä ja lapsenlapset isoisänsä. "Revittiin valtava pala sydämestä", kuvaili uhrin tytär oikeudessa isänsä kuoleman aiheuttamaa tuskaa.

26-vuotias oli tekohetkellä voimakkaasti päihtynyt alkoholista ja lääkkeistä.

Toisessa Malminkartanon tapauksessa 70-vuotias mies surmasi nukkumassa olleen aviopuolisonsa lyömällä tätä päähän pajavasaralla ainakin 15 kertaa.

Syyttäjän mukaan teko tehtiin erityisen raa'alla ja julmalla tavalla sekä vakaasti harkiten.

Vaimo oli osan ajasta tajuissaan ja yritti puolustautua väkivallalta. Tämän jälkeen mies haki asunnon eteisestä vielä kulmahiomakoneen ja leikkasi sillä haavan vaimonsa ranteeseen.

Avioparilla oli ollut edellisenä iltana rahariitaa. Lisäksi mies suuttui, kun vaimoa ei vaikuttanut kiinnostavan hänen lähestyvä syntymäpäivänsä. Pariskunta oli ollut naimissa yli 17 vuotta.

"Isä tuli takaisin ja tappoi"

Turun Haritussa 42-vuotias mies pahoinpiteli ja surmasi 38-vuotiaan entisen puolisonsa kuristamalla ja puukottamalla tätä kaulaan niin voimakkaasti, että teräase tunkeutui uhrin kaulan läpi. Naisesta löytyi myös mustelmia ympäri kehoa.

Syyttäjän mukaan mies pahoinpiteli samassa yhteydessä myös 13-vuotiaan tyttärensä, kun tämä yritti suojata äitiään murhalta. Mies tönäisi voimakkaasti lasta ja löi tätä nyrkillä silmään. Lisäksi hän uhkasi tappaa lapsen, jos tämä ei ole hiljaa.