Ranskan lounaisosassa riehuvat mittavat maasto- ja metsäpalot ovat pakottaneet sadattuhannet ihmiset pois kodeistaan Gironden alueella. Myös viinialueestaan tunnetun Bordeaux'n eteläpuolella tilannetta seurataan huolestuneina.
Suomalainen Nea Berglund omistaa isänsä kanssa Château Carsin -viinitilan Bordeaux'n eteläpuolella.
Tila sijaitsee Cadillac Côtes de Bordeaux'n viinialueella, noin 40 kilometrin päässä Bordeaux'sta, ja se tunnetaan erityisesti luomu- ja kestävän kehityksen mukaisesta viinintuotannosta.
Berglund kertoo MTV Uutisille puhelimitse kotoaan, että vaikka heidän tilansa ei ole tällä hetkellä välittömässä vaarassa, palot ja niiden aiheuttamat seuraukset näkyvät jo arjessa.
– On aika huolestunut olo. Rannikkoalue on ollut kaikista pahiten liekeissä. Meillä ei ole satanut kunnolla kuukausiin, ja palo on ollut pitkään täysin hallitsematon, Berglund sanoo.
Gironden prefektuurin mukaan alueelta on evakuoitu noin 220 000 ihmistä, ja palo on polttanut jo noin 42 000 hehtaaria maata.
Tulipalojen sammuttamiseen osallistuu tuhansia pelastajia sekä sotilaita, poliiseja ja ilmakalustoa.
Ystäviä joutunut jättämään kotinsa
Berglundin mukaan paloalueiden läheisyydessä asuvat ihmiset elävät jatkuvassa epävarmuudessa.
– Minulla on paljon ystäviä, jotka ovat joutuneet siirtymään pois kotoaan. Stressi tulee siitä, ettei tiedä, onko kotia enää olemassa sitten, kun sinne joskus pääsee palaamaan.
Evakuointeja on tehty myös alueilla, joille tuli ei ole vielä ehtinyt. Syynä on paksu savu, joka heikentää ilmanlaatua ja tekee hengittämisestä vaikeaa.