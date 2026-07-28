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Ranska palaa – viinitilaa pitävä Nea Berglund: "Ei sadetta, maailmanlopun meininki" | MTV Uutiset



Ranska palaa – viinitilaa pitävä Nea Berglund: "Ei sadetta, maailmanlopun meininki" 1:50 Valtavat maastopalot riehuvat Lounais-Ranskassa: Tällainen on tilanne nyt. Julkaistu 9 minuuttia sitten Anna Saraste Ranskan lounaisosassa riehuvat mittavat maasto- ja metsäpalot ovat pakottaneet sadattuhannet ihmiset pois kodeistaan Gironden alueella. Myös viinialueestaan tunnetun Bordeaux'n eteläpuolella tilannetta seurataan huolestuneina. Suomalainen Nea Berglund omistaa isänsä kanssa Château Carsin -viinitilan Bordeaux'n eteläpuolella. Tila sijaitsee Cadillac Côtes de Bordeaux'n viinialueella, noin 40 kilometrin päässä Bordeaux'sta, ja se tunnetaan erityisesti luomu- ja kestävän kehityksen mukaisesta viinintuotannosta. Berglund kertoo MTV Uutisille puhelimitse kotoaan, että vaikka heidän tilansa ei ole tällä hetkellä välittömässä vaarassa, palot ja niiden aiheuttamat seuraukset näkyvät jo arjessa. – On aika huolestunut olo. Rannikkoalue on ollut kaikista pahiten liekeissä. Meillä ei ole satanut kunnolla kuukausiin, ja palo on ollut pitkään täysin hallitsematon, Berglund sanoo. Gironden prefektuurin mukaan alueelta on evakuoitu noin 220 000 ihmistä, ja palo on polttanut jo noin 42 000 hehtaaria maata. Tulipalojen sammuttamiseen osallistuu tuhansia pelastajia sekä sotilaita, poliiseja ja ilmakalustoa. Ystäviä joutunut jättämään kotinsa Berglundin mukaan paloalueiden läheisyydessä asuvat ihmiset elävät jatkuvassa epävarmuudessa. – Minulla on paljon ystäviä, jotka ovat joutuneet siirtymään pois kotoaan. Stressi tulee siitä, ettei tiedä, onko kotia enää olemassa sitten, kun sinne joskus pääsee palaamaan. Evakuointeja on tehty myös alueilla, joille tuli ei ole vielä ehtinyt. Syynä on paksu savu, joka heikentää ilmanlaatua ja tekee hengittämisestä vaikeaa.

– Välillä on kyllä vähän maailmanlopun meininki, Berglund kuvailee.

Euronewsin mukaan suuri osa evakuoiduista on majoitettu väliaikaisiin keskuksiin, messuhalleihin ja urheilutiloihin eri puolilla Lounais-Ranskaa.

Suojaa ihmisille ja eläimille

Berglund kertoo avanneensa tilansa ovet apua tarvitseville.

– Olemme tarjonneet majoitusta ystäville, tutuille ja oikeastaan kenelle tahansa, joka sitä tarvitsee.

Lisäksi tilalla on varauduttu ottamaan vastaan evakuoituja eläimiä.

– Meillä on tyhjää peltoalaa ja omia hevosia. Olemme ilmoittaneet, että myös eläimille löytyy tarvittaessa paikka.

Paikallisyhteisö on Berglundin mukaan reagoinut nopeasti. Kylissä on järjestetty keräyksiä sekä palomiehille että evakuoiduille.

– Ihmiset keräävät esimerkiksi vettä, säilyvää ruokaa, peittoja ja tyynyjä. Vein itsekin keräykseen laatikollisen t-paitoja, jotta evakuoiduilla olisi tarvittaessa puhtaita vaatteita.

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Suorat hälytykset puhelimiin

Tietoa tilanteesta Berglund seuraa viranomaisten kanavista ja paikallishallinnon tiedotteista.

– Sosiaalisessa mediassa liikkuu paljon tietoa, mutta viralliset tiedotteet tulevat prefektuurilta ja kuntien omilta sivuilta.

Mahdolliset evakuointimääräykset lähetetään suoraan alueella olevien ihmisten puhelimiin.

Jos puhelinta ei ole mukana tai kyse on iäkkäistä ihmisistä, viranomaiset ovat käyneet myös ovelta ovelle varmistamassa, että kaikki pääsevät turvaan.

France24:n mukaan poliisit ovatkin kiertäneet useissa Bordeaux'n lähikunnissa talosta taloon kehottamassa asukkaita poistumaan vaaravyöhykkeiltä.

Macron kutsui kriisikokouksen

Ranskan presidentti Emmanuel Macron kutsui maanantaina koolle hallituksen kriisikokouksen koordinoimaan sammutustöitä ja viranomaisten toimia.

Sisäministeri Laurent Nuñez kuvaili kokouksen jälkeen Gironden paloa "ennennäkemättömäksi" ja korosti maanantaina, että vaikka tuli ei edennyt yön aikana merkittävästi, tilanne vaatii edelleen suurta varovaisuutta.

– Palo ei levinnyt yön aikana, mutta meidän on pysyttävä erittäin keskittyneinä ja päättäväisinä, Nuñez sanoi.

Hän totesi myös aiemmin, että palo käyttäytyy poikkeuksellisen arvaamattomasti.

Vuoden 2022 muistot palaavat mieleen

Nea Berglund muistuttaa, ettei kyse ole ensimmäisestä suuresta maastopalosta alueella.

– Edellinen iso metsäpalo oli vuonna 2022 ja nyt tämä. Onneksi palot eivät ole jokavuotinen tapahtuma.

Hänen mukaansa ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät kuitenkin yhä selvemmin. Metsänhoidossa on jo alettu jättämään aiempaa laajempia palokatkoja istutusalueiden väliin, jotta tulipalot eivät leviäisi yhtä nopeasti.

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Vaikka nykytilanne herättää huolta, Berglund uskoo Bordeaux'n viinialueen tulevaisuuteen.

– Kyllä minä uskon, että täällä vielä turistit käyvät ja viiniä viljellään. Mutta juuri nyt eletään päivä kerrallaan.