Jemenin huthit ilmoittivat viime viikolla aloittavansa Saudi-Arabian merisaarron ja ovat tehneet iskuja maata vastaan.
Jemenin keskushallinto sanoo, että huthit yrittävät jäljitellä Iranin pyrkimyksiä hallita merenkulkua. Arvion on esittänyt Jemenin ulkoministeri Afrah al-Zouba.
Kansainvälinen meriliikenne on ollut Yhdysvaltojen Lähi-idässä aloittaman sodan polttopisteessä, kun Iran on rajoittanut laivaliikennettä Hormuzinsalmella.
Jemenin huthit ilmoittivat viime viikolla aloittavansa Saudi-Arabian merisaarron. Huthit ovat myös tehneet iskuja Saudi-Arabiaa vastaan.
Ulkoministeri al-Zouban mukaan Jemenin keskushallinto on varautunut tilanteen eskaloitumiseen huthien kanssa.