Mies potkaisi poliisikoiraa naamaan ja pani poliiseille hanttiin putkaan asti. Lopulta hän uhkasi panna palkkamurhaajat poliisin perään.

Tapahtumaketju sai alkunsa miehen seurustelusuhteen päättymisestä, joka sai hänet raiteiltaan. Kun miehen ex-kumppani meni hakemaan tavaroitaan asunnosta, mies heitteli naista päin seiniä.

Pari viikkoa myöhemmin mies alkoi uhkailla naista ja tämän perheenjäseniä väkivallalla. Puhelimessa mies kertoi etsivänsä naisen käsiinsä ja tappavansa tämän.

Mies pommitti naista, hänen siskoaan ja isäänsä uhkausviesteillä. Mies kertoi selvittävänsä näiden asuinosoitteet ja saapuvansa näiden luokse tekemään heille vakavaa väkivaltaa seuraamuksista piittaamatta.

Entisen kumppaniaan ja tämän perheenjäsenten lisäksi mies kertoi tappavansa myös naisen koiran.

Uhkailun jatkuessa poliisi kävi noutamassa miehen lopulta säilöön.

Puhui poliisikoiran tappamisesta

Virkavallan paikalle saapuminen ei lieventänyt miehen suuttumusta.

Kiinniottotilanteessa mies potkaisi koiranohjaajan jalkojen välissä istunutta poliisikoiraa leukaan.

Mies ei tällaista muistanut. Hän kertoi, ettei ollut suostunut lähtemään poliisin mukaan ja piti mahdollisena, että hänen jalkansa oli saattanut rimpuilemisen yhteydessä osua koiraan.

Poliisin mukaan miehen potku oli kuitenkin tahallinen ja niin kova, kuin siinä tilanteessa oli mahdollista. Poliisin mukaan mies uhosi, ettei hänellä ollut mitään ongelmaa tappaa koiraa.

Miehen mielestä hän ei ollut väkivaltainen. Eikä hänellä olisi ollut edes mahdollisuutta estää poliisitoimia, sillä poliisit olivat täydessä varustuksessa ja paikalla oli miehen mukaan myös poliisin valmiusyksikkö Karhu.