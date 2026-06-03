ikeus käsittelee tänään Turun Haritussa maaliskuussa tapahtunutta henkirikosta. Mies tappoi entisen puolisonsa alaikäisen lapsen nähden ja pahoinpiteli myös lapsen.
Syyttäjä vaatii 43-vuotiaalle miehelle rangaistusta murhasta ja lapsen pahoinpitelystä.
MTV Uutiset seuraa henkirikosoikeudenkäyntiä paikan päällä Turussa. Tiedot päivittyvät tähän juttuun.
Henkirikos tapahtui Turun Haritussa 3. maaliskuuta. Tapahtumapaikka oli uhriksi joutuneen naisen yksityisasunto Savonkadulla.
Poliisi on aiemmin kertonut, että uhri kuoli fyysisen väkivallan ja teräaseen käytön seurauksena.
Poliisi otti teosta epäillyn miehen kiinni lyhyiden etsintöjen seurauksena.
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Myös seksuaalirikossyytteitä
Rikoskokonaisuuden käsittely alkoi tiistaina, mutta suljetuin ovin. Oikeus aloitti juttukokonaisuuden seksuaalirikosten käsittelyllä.
Miestä epäillään myös törkeästä seksuaalisesta kajoamisesta lapseen. Tämä teko on tapahtunut puolentoista vuoden aikana vuosina 2024–2025.
Lisäksi miestä epäillään vuoden 2025 loppupuoliskolla tapahtuneesta seksuaalisesta kajoamisesta ja samaan aikaväliin sijoittuvasta laittomasta uhkauksesta.
Käräjäoikeus on kertonut etukäteen, että henkirikosta käsitellään pääosin avoimin ovin.
Poliisi tutki henkirikosta aluksi tappona. Rikosnimike koveni myöhemmin murhaksi, sillä poliisin käsityksen mukaan tekoa oli suunniteltu, siihen oli varauduttu ja tekotapa oli julma ja raaka.
Epäilty ei ole kommentoinut tapahtumia poliisille mitenkään.
Poliisilla on kuitenkin käsitys ja oletus surmateon motiivista.
Tämä on päivittyvä juttu, tekstiseuranta päivittyy tähän alle.