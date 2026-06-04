Oikeus katsoi Tuusulan paloittelusurman murhaksi.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus katsoi Tuusulan Jokelassa lokakuussa 2024 tapahtuneen julman henkirikoksen murhaksi. Oikeus tuomitsi tänään 36-vuotiaan Juuso Sakari Lehtosen elinkautiseen vankeuteen.

Lisäksi oikeus luki Lehtosen syyksi törkeän vapaudenriiston, hautarauhan rikkomisen, törkeän varkauden, törkeän huumausainerikoksen ja maksuvälinepetoksen.

Oikeus velvoitti Lehtosen maksamaan uhrin äidille ja veljelle molemmille 17 500 euron kärsimyskorvauksen. Lisäksi oikeus määräsi tuomitun maksamaan vainajan hautauskuluja noin 7000 euron edestä ja omaisten oikeudenkäyntikulut.

Oikeus passitti tuomitun vankilaan suorittamaan tuomiotaan. Vaikka tuomittu valittaisi, oikeus määräsi, että hänet on pidettävä vangittuna.

Oikeus on antanut asiasta aiemmin välituomion.

Mies piti 36-vuotiasta hyvinkääläisnaista vankina puolentoista viikon ajan ja pahoinpiteli tätä kaiken aikaa kidutuksenomaisesti. Oikeuden kuulemisessa mies kutsui naista "ihan hyväksi ystäväkseen".

Mies tappoi naisen lopulta puukottamalla tätä eri puolille kehoa. Surmattuaan uhrinsa mies paloitteli tätä usean päivän ajan.

Käräjäoikeus katsoi, että mies paloitteli vainajan kahdeksaan suurempaan osaan ja leikkasi irti lisäksi kaikki uhrin sormien päät. Oikeuslääkärin arvion mukaan paloittelu alkoi mahdollisesti uhrin vielä eläessä.

Paloittelun jälkeen mies ryhtyi kätkemään vainajaa. Hän rahtasi vainajan osia läheiselle metsälammelle useilla eri kerroilla esimerkiksi repussaan ja sinisessä muovipulkassa vetämällä.

Rikos paljastui, kun kaksi läheisellä metsäalueella mönkijöillä ajellutta miestä havaitsi epäilyttävän näköisiä muovisäkkejä lammessa. Poliisi löysi säkeistä uhrin ruumiinosia.

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Motiivina huumeriita

Kuulemisessaan käräjäoikeudessa mies kertoi kaupanneensa huumeita ja epäilleensä, että nainen oli varastanut häneltä amfetamiinia. Tästä mies ei saanut todisteita koko sinä aikana, kun piti naista vankinaan.

Mies vetosi oikeudessa siihen, että oli teon aikaan vainoharhainen. Mielentilatutkimuksessa hänet todettiin kuitenkin syyntakeiseksi.

MTV:n tietojen mukaan miehellä oli teon aikaan psykoottista oireilua, mutta se oli päihteistä johtuvaa, eli itseaiheutettua. Suomen oikeuskäytännössä päihtymyksestä johtuva sekavuus katsotaan vain ani harvoin rangaistusta lieventäväksi tekijäksi.

Mies myönsi aiheuttaneensa naisen kuoleman, mutta kiisti murhan. Miehen mukaan hänen tarkoituksenaan ei ollut tapaa naista, eikä teko ollut vakaasti harkittu tai erityisen raaka ja julma.

Kidutuksenomaista väkivaltaa

Mies piti naista asunnossa vankina ja kohdisti tähän moninaista väkivaltaa, kunnes nainen kuoli.

Mies muun muassa hakkasi ja potki naista, laski tämän päälle kylmää vettä, viilsi tätä puukolla kasvoihin ja muualle vartaloon sekä kuristi kettingillä, kunnes nainen menetti tajuntansa.

Estääkseen naista pakenemasta mies piti häntä kahlittuna asunnon rakenteisiin ja teippasi hänet lattiaan ilmastointiteipillä.

Naisen tarkkaa kuolinaikaa ei pystytty tutkinnassa selvittämään. Syytteen mukaan uhri kuoli 27. ja 29.10. välisenä aikana miehen käyttämän väkivallan seurauksena tai viimeistään silloin, kun mies oli ryhtynyt paloittelemaan häntä.

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