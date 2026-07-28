Lasten hyväksikäyttäjä ei päässyt sopimaansa tapaamiseen, mutta oli jo aiemmin hyväksikäyttänyt tyttölapsia.

Itä-Suomen hovioikeus tuomitsi miehen lapsen raiskauksen yrityksestä tapauksessa, jossa poliisi ennätti ottaa miehen kiinni ennen sovittua tapaamisaikaa.

Alaikäisenä poikana sosiaalisessa mediassa esiintynyt nelikymppinen mies oli lähestynyt tyttölapsia Likee-sovelluksessa ja viestinyt näiden kanssa myös Snapchatissa.

Viesteissä hän kehui lasten ulkonäköä sekä viestitteli näille romanttisista ja seksuaalisista asioista. Rikokset tapahtuivat vuosina 2020–2024.

Sopi tapaamisen puistoon

Eräässä tapauksista mies oli viestinyt Snapchat-sovelluksella 9-vuotiaan lapsen kanssa ja sai selville lapsen käymän koulun ja asuinalueen. Mies viestitteli lapselle seksuaalissävytteisesti, muun muassa kysyen mitä seksuaalisia tekoja tälle saisi tehdä ja saisiko hän suudella tätä kaikkialta. Mies oli luvannut suudella lapselle "tosi hyvän olon".

Mies oli lopulta sopinut tytön kanssa tapaamisen tämän kotipaikkakunnalle, uhrin kodin läheiseen puistoon seuraavana päivänä.

Poliisi otti miehen kiinni vielä samana päivänä.

Lapsi oli vielä tapaamispäivän aamuna lähettänyt miehelle viestin siitä, onko tämä tulossa paikalle. Mies ei poliisin kiinniottamana luonnollisesti viestiin vastannut.

Mies kiisti syytteet väittäen, että oli päättänyt olla menemättä tapaamiseen. Hovioikeus kuitenkin katsoi miehen viestittelyn perusteella, että mies oli aikonut olla lapsen kanssa oraalisessa sukupuoliyhteydessä.