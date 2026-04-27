44 vuotta vanha murhamysteeri voi ratketa suositun podcastin avulla Yhdysvalloissa.

16-vuotias Roxanne Sharp löytyi kuolleena ja raiskattuna metsästä Yhdysvaltain Louisianassa vuonna 1982. Rikostutkijat eivät päässeet selville epäillyistä tekijöistä todisteiden ja todistajien puuttumisen takia. Lopulta he tarttuivat ohueen oljenkorteen ja päättivät joukkoistaa tutkinnan, kertoo CBS News.

Rikostutkijat ottivat yhteyttä paikalliseen mediayhtiöön, jotka suostuivat aloittamaan podcastin Roxanne-tytön mysteerikuolemasta.

Kuusiosainen podcast nosti tapauksen takaisin julkisen kiinnostuksen kohteeksi viime vuonna. Ja mikä tärkeintä, se sai paikalliset lähettämään toimitukseen vinkkejä tapauksesta, ja useat todistajat ottivat yhteyttä myös rikostutkijoihin.

– Nämä tiedot auttoivat tutkijoita laittamaan kadonneet palat yhteen, ja saimme selville, missä Roxanne vietti aikaa ennen kuolemaansa, Louisianan poliisin tiedottaja Marc Gremillion kertoi uutistoimisto AP:lle.

Viime viikolla poliisi löysi neljä epäiltyä, 62–64-vuotiasta miestä, joita syytetään nyt toisen asteen murhasta ja törkeästä raiskauksesta. Vuonna 1982 miehet olivat hieman uhria vanhempia, 18–20-vuotiaita.

Miehistä kaksi istuu jo aiempaa vankeustuomiota, kaksi muuta pidätettiin. Uhrin veljentytär Michelle Lappin ylisti tutkijoita sitkeästä työstä tapauksen ratkaisemiseksi.

– Toivomme, että oikeuden avulle perheemme saa päätöksen tälle asialle, Lappin kommentoi.

"Luulimme, ettei kukaan välittäisi"

– Emme uskoneet, että kukaan välittäisi tapauksesta, mutta saimme pian huomata olevamme väärässä, kommentoi podcastia julkaisseen Northshore Median varapäällikkö Charles Dowdy.

Dowdyn mukaan iso ryhmä Roxannen ystäviä muisti hänet yhä ja he lähestyivät toimitusta. Todistajien mukaan pystyttiin vahvistamaan, että tyttö vietiin kadulta metsään, Dowdy kertoo.

– Tämä on ollut iso musta pilvi yhteisössämme, kommentoi AP:lle St Tammanyssa asuva Justin Joiner, 39, jonka isä oli yksi ensimmäisistä poliiseista, joka saapui Sharpin murhapaikalle.