Suomeen saatiin kahdeksas Unescon maailmanperintökohde, kun heinäkuun lopulla luetteloon lisättiin Aalto Works -kokonaisuus.
Ensimmäisen suomalaiset Unescon maailmanperintökohteet julkistettiin vuonna 1991 ja nyt niitä on yhteensä kahdeksan.
Kuusi niistä on kulttuurikohdetta ja yksi luontokohde. Uusin kohde lisättiin arkkitehtuurikohteiden sarjaan.
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Alla olevalla leikkimielisellä visalla voit testata, tunnistatko suomalaisen maailmanperintökohteet kuvista. Onnea matkaan!
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