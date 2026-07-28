Pahoinpidelty mies löytyi Rotuaarilta tiistaina kello kahden jälkeen yöllä.

Oululaisessa ravintolassa asiakkaana ollut henkilö käyttäytyi aggressiivisesti ja järjestyksenvalvoja poisti hänet paikalta, kertoo Oulun poliisilaitos tiedotteessaan.

Poistettu henkilö palasi kuitenkin ravintolaan ja pahoinpiteli toisen asiakkaan aamukahden jälkeen tiistaina.

Aggressiivinen henkilö otettiin kiinni epäiltynä pahoinpitelystä.

Pahoinpidelty mies löytyi Rotuaarilta Kirkkokadun ja Kauppurienkadun risteyksen lähistöltä noin kello 2.18. Hän makasi maassa ja kertoi joutuneensa pahoinpidellyksi.

Ensihoito kuljetti miehen Oulun yliopistolliseen sairaalaan jatkotutkimuksiin.

Poliisi pyytää mahdollisia silminnäkijöitä ilmoittamaan havainnoistaan poliisin Pohjoisen johtokeskuksen vihjenumeroon 0295 416 194.