Nuoren ruotsalaismiehen punkkiepisodi sai jopa terveydenhuollon ammattilaiset raapimaan päätään. Ennen erikoista poistotoimenpidettä hän ehti vielä osallistua suunnistuskilpailuun.

Ruotsin Sollentunassa asuva Benjamin Hjertén,18, kertoo tunteneensa viikko sitten maanantai-iltana outoa kipua silmässään ennen nukkumaanmenoa.

– Otin piilolinssini pois ja yritin katsoa, näkyykö silmässä mitään erikoista. En kuitenkaan huomannut mitään poikkeavaa, joten menin nukkumaan.

Kun Benjamin heräsi tiistaiaamuna, hänen silmään oli ilmestynyt outo musta piste. Hän tutki perheenjäsentensä kanssa silmäänsä tarkemmin ja lopputulos oli hyvin hämmentävä.

– Silmässäni oli punkki. Soitin heti terveydenhuollon neuvontanumeroon ja minua kehotettiin hakeutumaan päivystykseen.

Benjaminin silmään ilmestyi musta piste.

Suunnistuskisa ennen lääkärikäyntiä

Ennen terveydenhuollon toimenpiteitä suunnistusta harrastavalla Benjaminilla oli kuitenkin tärkeä kisa juostavana. Hän kertoo tiedustelleensa puhelimessa, liittyykö punkki silmässä juoksemiseen suuria riskejä.

– Sieltä vastattiin, että sen pitäisi olla ihan ok. Voi kuitenkin olla, että edes lääkärit eivät tienneet, miten vastaavassa tilanteessa pitäisi toimia, Benjamin huomauttaa.

Hän kertoo etsineensä tietoa asiasta netistä, mutta vaikutti siltä, että ennakkotapauksia ei juuri ollut olemassa.

Itse suunnistuskisa sujui lopulta normaaliin tapaan, vaikka Benjamin myöntää, että urheilusuoritukseen keskittyminen oli hieman hankalaa.