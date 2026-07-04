Aikuinen poika kyllästyi vanhempiensa humalaiseen riitelyyn ja puukotti isäänsä kaulaan.

Rikos tapahtui vajaat neljä vuotta sitten elokuussa 2022 Helsingissä.

Syyttäjä vaati miehelle rangaistusta tapon yrityksestä. Mies kiisti alusta asti yrittäneensä tahallaan puukottaa isäänsä, mutta myönsi aiheuttaneensa isän kaulavamman törkeällä huolimattomuudellaan.

Mies kertoi oikeudessa, että tapahtumavuosi oli ollut hänelle monin tavoin raskasta aikaa. Alkoholin ongelmakäyttö oli aiheuttanut kotona tappeluita.

Tapahtumapäivänä mies oli omassa huoneessaan, kun kuuli äitinsä itkevän ja luuli isänsä lyövän äitiään. Mies meni vanhempiensa makuuhuoneeseen, jossa hän ajautui aggressiiviseen sanaharkkaan isänsä kanssa.

Uhriksi joutunut isä kertoi, että tapahtumapäivä oli hänen vaimonsa edesmenneen isän syntymäpäivä, jota he muistelivat alkoholia nauttien. Vaimo muuttui surumieliseksi, mikä alkoi ärsyttää isää.

Isä käski vaimonsa lopettaa itkemisen. Sitten poika tuli paikalle luullen, että he riitelevät.

Isän mukaan poika kysyi, miksi vanhempien pitää olla humalassa ja käski heidän lopettaa. Isä myönsi olevansa juopuneena epäasiallinen ja mahdollisesti provosoiva poikaansa kohtaan.

Huonot muistikuvat

Isän ja pojan välille syntyi kamppailu. Isän mukaan kyse oli pystypainista, lyömistä siihen ei sisältynyt. Isän mukaan veitsi osui häntä jossakin kohtaa kaulaan, mutta hän ei edes huomannut, milloin se tapahtui.

Tapahtuma-aikaan 25-vuotiaalla pojalla oli niin ikään huonot muistikuvat tilanteesta, mutta poika kertoi havahtuneensa siihen, että isästä valui verta. Poika juoksi hakemaan pyyhettä tyrehdyttääkseen verenvuodon.

Hedelmäveitsi aiheutti seitsemän senttiä syvän pistohaavan isän kaulaan. Kuin ihmeen kaupalla isä selvisi iskusta kuitenkin kolmella tikillä.

Poika kertoi, ettei muistanut, miksi ja mistä oli ottanut veitsen mukaansa.

Poliisi ja ensihoito tulivat nopeasti paikalle. Isä pääsi sairaalaan paikattavaksi ja poika poliisin hoteisiin.