Katja Ståhl kertoo Saatan olla väärässäkin -podcastissa, että yhteiselo on sujunut hyvin.
Juontaja Katja Ståhl kertoo Saatan olla väärässäkin -podcastissaan asuvansa nykyään avoliitossa kumppaninsa kanssa.
Kumppani, jota Ståhl nimittää podcastissa Karhuksi, muutti hänen luokseen asumaan ja luopui samalla Porvoon-asunnostaan.
– Hänhän on alusta asti ollut siellä minun luonani, Ståhl tähdentää.
Ståhlin mukaan elo saman katon alla on sujunut hienosti.
– Me olemme tosi onnellisia, hän kertoo.
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Ståhl paljasti viime joulukuussa podcastissaan seurustelevansa. Hän kuvaili kumppaniaan tasapainoiseksi mieheksi, jolla on lehmän hermot ja rautainen itsetunto.
Ståhlin lapset olivat antaneet hyväksyntänsä äitinsä uudelle seurustelukumppanille. Ståhl kertoi lähettäneensä tyttärelleen kuvan miehestä ennen ensimmäisiä treffejä ja kysyneensä, olisiko tästä isäpuoleksi. Tytär oli vastannut miehen näyttävän lempeältä.