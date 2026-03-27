Lapsi oli kauhuissaan ja pyysi moneen kertaan itkien, että saisi lähteä pois. Hän yritti lähteä asunnosta, mutta mies veti hänet takaisin.

Lapsen mukaan mies puhui piikkirokotteesta ja käski lasta olla kertomatta siitä kenellekään. Piikittämisen jälkeen mies vaati tytön puhaltamaan pistoskohtaa.

Lapsi ei suostunut ottamaan leluja, jolloin mies lukitsi hänet kanssaan kylpyhuoneeseen. Kylpyhuoneessa mies piirsi tytön ranteeseen pinkillä tussilla sydämen ja pakotti tämän katsomaan, kun piikitti huumeita itseensä.

Mies tarttui tytön käteen, veti tämän ylös ja kiskoi asuntoonsa väkisin. Lapsi tahtoi koko ajan pois asunnosta, mutta mies tarjosi hänelle leluja, kuten Barbien.

Mies yritti houkuttaa tyttöä asuntoonsa kertomalla, että hän antaisi lapselle leluja siellä.

Voimakkaasti päihtynyt 33-vuotias mies lyöttäytyi 6-vuotiaan tytön seuraan kadulla ja halusi jutella. Kun lapsi ei suostunut vastaamaan miehelle, tämä tönäisi lasta niin, että lapsi kaatui.

Seuraavan uhrin tunsi

Mies loikoili sängyllä tuntemansa 7-vuotiaan tytön kanssa. Pikkutytön mukaan mies oli näyttänyt omituiselta ja sanonut, että huoneen ovi on laitettava kiinni.

Mies ja tyttö juttelivat keskenään katsoessaan lastenohjelmia Youtubesta. Välillä tytön äiti kävi kurkkaamassa ovesta, mutta mies tahtoi, että ovi pantiin aina tämän jälkeen kiinni.

Tilanne päättyi, kun tyttö alkoi itkeä kovaäänisesti kivusta ja tytön äiti puuttui tilanteeseen. Lapsen isä soitti hätäkeskukseen, paikalle saapui poliisi ja ambulanssi.

Videoi fantasioitaan pikkutytöistä

Miehen mukaan hän oli tavannut 6-vuotiaan kadulla ja asunnolle oli menty tytön omasta aloitteesta. Tyttö olisi miehen mukaan voinut lähteä pois milloin tahansa.

Poliisi löysi miehen puhelimesta miehen itsestään ennen tapahtumia kuvaamia videoita, joissa mies puhui "lasten ostamisesta ja orpokodin pitämisestä, pikkupillun hoitamisesta hänelle ja siitä, että hän menee, tekee ja raiskaa". Mies oli videoilla hyvin päihtynyt, mutta väitti oikeudessa, ettei kyse ollut fantasioinnista vaan "maailmanmenon puimisesta".