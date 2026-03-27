Pieni 6-vuotias koululainen oli kotimatkalla, kun joutui järkyttävään tilanteeseen Jyväskylässä. Aikuinen mies kaappasi hänet kadulta, kähmi ja lukitsi kylpyhuoneeseensa.
Rikokset tapahtuivat Jyväskylässä viime marraskuussa.
Voimakkaasti päihtynyt 33-vuotias mies lyöttäytyi 6-vuotiaan tytön seuraan kadulla ja halusi jutella. Kun lapsi ei suostunut vastaamaan miehelle, tämä tönäisi lasta niin, että lapsi kaatui.
Mies yritti houkuttaa tyttöä asuntoonsa kertomalla, että hän antaisi lapselle leluja siellä.
– Ei kiitos, lapsi vastasi kerta toisensa perään.
Mies tarttui tytön käteen, veti tämän ylös ja kiskoi asuntoonsa väkisin. Lapsi tahtoi koko ajan pois asunnosta, mutta mies tarjosi hänelle leluja, kuten Barbien.
Lapsi ei suostunut ottamaan leluja, jolloin mies lukitsi hänet kanssaan kylpyhuoneeseen. Kylpyhuoneessa mies piirsi tytön ranteeseen pinkillä tussilla sydämen ja pakotti tämän katsomaan, kun piikitti huumeita itseensä.
Lapsen mukaan mies puhui piikkirokotteesta ja käski lasta olla kertomatta siitä kenellekään. Piikittämisen jälkeen mies vaati tytön puhaltamaan pistoskohtaa.
Väitti lapsen eksyneen
Asunnolla mies ahdisteli pikkuista lasta myös seksuaalisesti. Tyttö kertoi, että mies näytti pelottavalta ja sekavalta.
Mies kosketteli tyttöä takapuolesta, nosti tämän pepusta kiinni pitäen syliinsä ja halasi lasta.
Lapsi oli kauhuissaan ja pyysi moneen kertaan itkien, että saisi lähteä pois. Hän yritti lähteä asunnosta, mutta mies veti hänet takaisin.
Tyttö kertoi myöhemmin poliisille, että pelkäsi miehen tappavan hänet.
Tilanne päättyi noin tunnin kuluttua, kun miehen naisystävä tuli asuntoon ja käski päästää tytön lähtemään. Naiselle mies selitti, että oli päästänyt tytön lämmittelemään, koska tämä oli eksynyt.
Lapsen mukaan mies oli käskenyt häntä lopettaa itkemisen ja sanonut, ettei jaksa kuunnella sitä.