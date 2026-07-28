Kärppien monivuotinen kapteeni ja Jukka Jalosen Leijonat-luottomies Atte Ohtamaa on edelleen epävarma uransa jatkosta.

38-vuotias Ohtamaa on monin tavoin yksi Kärppien 2000-luvun Liiga-historian merkittävimmistä tukipilareista. Hän on voittanut seurassa kaksi Suomen mestaruutta ja toiminut kapteenina kaikkiaan neljällä kaudella.

Ohtamaa on pelannut seurahistoriassa neljänneksi eniten Liiga-pelejä, 634 kappaletta. Viime keväänä näytti kuitenkin vahvasti siltä, että pelit Oulussa tulivat päätökseen. Samalla ilmassa oli henkeä, että koko ura olisi mahdollisesti ohi.

Ohtamaa kertoi heti keväällä, että lopullinen ratkaisu syntyy myöhemmin. Tilanne on heinäkuun lopussa ennallaan.

– Ei ole tietoa vielä, että jatkuvatko pelit. Olen treenannut koko kesän sillä mielellä, että jos tekee mieli takaisin, ja löytyy hyvä paikka, niin olen ainakin kunnossa. Tässä on samaan aikaan valmistauduttu tulevaan kauteen, mutta toisaalta suunniteltu jo kaikkea tulevaakin, Ohtamaa avaa MTV Urheilulle.

Konkarin ura on ollut todella mittava. Kärppien lisäksi menestystä on tullut Leijonissa kolmen arvokisavoiton verran. Myös Venäjän KHL:stä tilillä on mestaruus. Hänet valittiin tuolloin Kazan-paidassa finaalisarjan parhaaksi puolustajaksi.

– Tässä on antanut itselleen aikaa ja mahdollisuuden tehdä tätä nyt vapaasti. Testailla kroppaa, että lähteekö siitä vielä irti, että voisi jatkaa pelaamista.

"Kattaa myös Kärpät"

Kärppäikonin mukaan minkäänlaisia tunnusteluja ei ole tässä vaiheessa käyty.

– En ole neuvotellut mihinkään. Juuri tulin toisilta kesäjäiltä pois. Jos se rupeaa oikein maistumaan, niin sitten ruvetaan katsomaan, onko vaihtoehtoja, että voisi vielä jatkaa.

Entäpä sitten Kärpät ja one more year? Onko olemassa jonkinlainen takaportti, että ura jatkuisi vielä kotikaupungissa?