Yhdysvaltain asiakirja Ukrainan turvallisuustakuista on täysin valmis, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi.

Zelenskyi kertoo, että Ukraina odottaa nyt asiakirjan allekirjoitusajankohtaa ja -paikkaa. Asiasta uutisoi uutistoimista Reuters.

– Meille turvallisuustakuut ovat ennen kaikkea Yhdysvaltain antamia turvallisuustakuita. Asiakirja on 100-prosenttisesti valmis, ja odotamme kumppaneidemme vahvistavan allekirjoituspäivän ja -paikan, Zelenskyi totesi lehdistötilaisuudessa vierailullaan Liettuan pääkaupungissa Vilnassa.

Zelenskyin mukaan allekirjoituksen jälkeen asiakirja lähetetään ratifioitavaksi Yhdysvaltain kongressiin ja Ukrainan parlamenttiin.