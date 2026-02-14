Zelenskyi kiittää Euroopan tukea tukea amerikkalaisten aseiden ostamiseksi, mutta moittii päättäjien vitkuttelua.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on kiittänyt eurooppalaisia maita osallistumisesta Naton PURL-hankkeeseen, joka on antanut Ukrainalle mahdollisuuden ostaa Yhdysvalloista tärkeitä aseita.



PURL-hankkeessa Yhdysvallat toimittaa Ukrainalle aseet, jotka Eurooppa maksaa. Myös Suomi on hankkeessa mukana 17 muun Naton jäsenmaan kanssa.



Zelenskyi kuitenkin moitti puheessaan päättäjiä päätöksien hitaudesta. Hänen mukaansa Ukrainan on täytynyt "puskea ja puskea" useita kuukausia saadakseen haluamiaan aseita, mikä ei ole helpottanut kenenkään tilannetta. Zelenskyin mielestä poliitikkojen pitäisi oppia ukrainalaisilta siitä, miten toimitaan nopeasti.



– Sodissa aseet kehittyvät nopeammin kuin poliittiset päätökset niiden pysäyttämiseksi.

Zelenskyi puhuu Münchenissä ennen paneelikeskustelua Ukrainan tuesta. Keskusteluun osallistuvat muun muassa Naton pääsihteeri Mark Rutte ja EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola.

