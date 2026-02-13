Presidentti Alexander Stubb on tavannut Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin Münchenin turvallisuuskonferenssissa Saksassa, kertovat molemmat johtajat X:ssä.
Stubb kertoo Suomen tukevan Ukrainaa kohti kestävää rauhaa. Zelenskyi kertoi X:ssä heidän keskustelleen muun muassa sodan loppuun tähtäävien neuvottelujen tilanteesta.
– Käsittelimme myös Venäjän Ukrainaan tekemien iskujen seurauksia, tilannetta rintamalla ja yhteistä asetuotantoa. Kiitän Suomea Ukrainan tuesta, mukaan lukien viimeaikaisesta 31. sotilasapupaketista. On todella tärkeää, että apu Suomesta saapuu johdonmukaisesti ja ajallaan, Zelenskyi kirjoittaa.
Tapaamiseen osallistuivat myös puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) ja ulkoministeri Elina Valtonen (kok.).
Lue myös: Financial Times: Rubio jätti väliin Ukraina-tapaamisen eurooppalaisten kanssa
Stubb ja Zelenskyi osallistuivat myös Euroopan johtajien yhteiseen kokoukseen Ukraina-asioista perjantaina.