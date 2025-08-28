Zelenskyi: Venäjä iski Kiovassa turkkilaisyritykseen, British Counciliin ja EU-edustustoon

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoo keskustelleensa tänään torstaina turvallisuustakuista Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoganin kanssa.
Volodymyr Zelenskyin mukaan koko turvatakuupaketti tullaan kirjaamaan paperille ensi viikolla.
– Presidentti Recep Tayyip Erdogan kertoi minulle, että hän ottaa puolustusministerinsä mukaan prosessiin selvittääkseen, miten Turkki voi osallistua turvallisuuden varmistamiseen erityisesti Mustanmeren alueella, Zelenskyi sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan viestipalvelu Telegramissa tänään.
Zelenskyin mukaan Venäjä iski yöllä turkkilaiseen yritykseen, Azerbaidžanin suurlähetystöön, EU-edustustoon, British Counciliin sekä asuinalueille Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa.
Ainakin 14 ihmistä kuoli Venäjän iskuissa Kiovaan. Reuters puhuu 18 kuolleesta. Zelenskyin mukaan kuolleiden joukossa on kolme lasta.
Euroopan johtajat tuomitsivat
Venäjän yöllä Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan tekemät iskut aiheuttivat vaurioita EU:n lähetystöön kaupungissa, kertoo myös Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa sosiaalisessa mediassa.
Costa julkaisi kirjoituksensa yhteydessä kuvan, jossa näkyy toimisto, jonka kattorakenteita on irronnut ja ikkunoita hajonnut.
Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi Venäjän ottaneen kohteekseen siviilien lisäksi jopa Euroopan unionin.
Komission varapresidentti Kaja Kallas ilmoitti EU:n kutsuneen Venäjän lähettilään puhutteluun iskun vuoksi.
Euroopan johtajat kommentoivat Venäjän Kiovaan kohdistuneita iskuja kovin sanoin.
Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi iskujen olevan Venäjän ajatus rauhasta. Hän totesi yön tapahtumien olleen terroria ja barbarismia.
Britannian pääministeri Keir Starmer taas sanoi Venäjän sabotoivan toiveita rauhasta.
Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi Venäjän jatkavan iskuja Ukrainaan. Peskov väitti Venäjän kohteina olleen sotilaallisia sekä sotaan liittyviä infrastruktuurikohteita.
Neuvottelut sodan päättymiseksi jatkuvat
Diplomaattiset ponnistelut Venäjän hyökkäyssodan lopettamiseksi ovat kiihtyneet viime viikkoina Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tavattua Alaskassa.
Zelenskyi kertoi keskiviikkoiltana, että Ukrainan delegaation on määrä tavata Yhdysvaltojen edustajia New Yorkissa perjantaina. Torstain iskujen jälkeen Zelenskyi kuitenkin totesi Venäjän aktiivisesti päättävän jatkaa tappamista sodan lopettamisen sijaan.
Zelenskyin mukaan Venäjä ei pelkää seuraamuksia. Ukrainan presidentti totesi osan maailmasta sulkevan silmänsä Venäjän teoille, ja vaati reaktioita Venäjään suopeasti suhtautuvilta Kiinalta sekä Unkarilta.
Putinin ja Zelenskyin välisestä tapaamisesta ei ole vieläkään sovittu mitään. Kremlin mukaan mahdollinen tapaaminen vaati runsaasti valmistelua.
–Kaikki huippu- tai ylätason tapaamiset on valmisteltava huolellisesti, jotta ne olisivat tehokkaita, Peskov perusteli toimittajille aiemmin.
Peskovin mukaan Venäjän ja Ukrainan neuvotteluryhmät ovat olleet yhteydessä, mutta tulevista neuvotteluista ei ole sovittu mitään.