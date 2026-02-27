Ilkka Herola nappasi voiton yhdistetyn maailmancupissa Kulmissa. Voitto on Herolan uran toinen henkilökohtainen ykkössija maailmancupissa.
Herola lähti 7,5 kilometrin hiihto-osuudelle kolmantena, 12 sekunnin päässä mäkiosuuden voittaneesta Itävallan Johannes Lamparterista.
Herola sai Lamparterin kiinni noin kahden kilometrin kohdalla, ja selkeästi muilta karussa ollut kaksikko ratkaisi voiton loppusuoran kiritaistelussa, jonka Herola vei kymmenyksen erolla.
Päivän kisa oli sikäli historiallinen, että yhdistetyn miehet hyppäsivät ensimmäistä kertaa lentomäestä.
– Tämä oli erityinen paikka voittaa. Jos joku olisi sanonut viisi vuotta sitten, että voitan jonain päivänä lentomäessä käytävän kisan, en olisi uskonut sitä. Olen melko sanaton. Uskomaton päivä, Herola sanoi kisan jälkeen Kansainvälisen hiihtoliiton tv-haastattelussa.
Herolan edellinen ja tähän asti ainoa henkilökohtainen maailmancupin ykkössija oli viime keväältä Holmenkollenilta.
Sijalta 19 hiihto-osuudelle lähtenyt Eero Hirvonen oli maalissa kuudes, ja hänen perässään ladulle ampaissut Otto Niittykoski 22:nen.
Yhdistetyn maailmancup jatkuu viikon kuluttua Lahdessa. Lamparter on tukevasti kiinni uransa toisessa maailmancupin kokonaisvoitossa. Herola on pisteissä viidentenä.