SM-liigaseura Oulun Kärpät tiedottaa, että puolustaja Markus Nutivaaran yksivuotinen sopimus on purettu. Nutivaara siirtyy loppukaudeksi Saksan DEL-liigan kärkiseuraan, Kari Jalosen valmentamaan Kölner Haieen.

Nutivaara, 31, on pelannut tällä kaudella Kärpissä 35 ottelua ja tehnyt niissä 16 (7+9) tehopistettä. Kärppien puolustajista vain Jiri Tichacekilla on tätä kovemmat tehot tältä kaudelta.

Nutivaara on edustanut SM-liigassa pelatessaan vain Kärppiä. Hän lähti seurasta kauden 2015–2016 jälkeen Pohjois-Amerikkaan ja pelasi NHL:ssä yhteensä 292 ottelua Columbus Blue Jacketsissa ja Florida Panthersissa.

Vuonna 2023 Nutivaara lopetti pelaajauransa jo kertaalleen vaikean lonkkavamman vuoksi, mutta palasi viime syksynä tositoimiin tekonivelleikkauksen ja pitkän kuntoutuksen jälkeen.

– Olen onnellinen siitä, että olen saanut jälleen tehdä sitä, mitä rakastan. Nyt eteen avautui uusi mahdollisuus Kölnissä, ja koen, että tämä on minulle oikea ratkaisu tällä hetkellä, Nutivaara sanoo seuran tiedotteessa.

– Kävimme asiasta avoimen keskustelun. Markukselle avautui mahdollisuus, jonka hän halusi käyttää, ja kunnioitamme hänen toivettaan. Kiitämme Markusta ammattimaisesta työstä Kärpissä. ja toivotamme menestystä tulevaan, Kärppien urheilujohtaja Kimmo Kapanen kommentoi.

SM-liigan sarjataulukossa sijalla 14 olevaa Kärppiä uhkaa toisena keväänä peräjälkeen jääminen pudotuspelien ulkopuolelle. Kun joukkueella on pelaamatta seitsemän runkosarjaottelua, ero viimeistä pudotuspelipaikkaa miehittävään, kaksi ottelua vähemmän pelanneeseen HIFK:hon on kuusi pistettä.