Valvontakamera tallensi dramaattisen tilanteen, kun asfaltti petti yllättäen vilkkaassa risteyksessä ja kaksi liikennevaloissa odottanutta autoa putosi useita metrejä syvään monttuun.
Tapaus sattui Yhdysvalloissa Etelä-Omahassa, Nebraskassa. Kummankaan auton kuljettajat eivät poliisin mukaan loukkantuneet onnettomuudessa.
Toisen auton kuljettaja onnistui kiipeämään kuopasta ylös omin avuin ja auttoi ohikulkijoiden kanssa myös toisen auton kuljettajan pois montusta.
Paikallisten viranomaisten mukaan asfaltin repeäminen johtui vesijohtovuodosta. Risteys suljettiin onnettomuuden jälkeen.
Videolta jutun alusta voit katsoa tilanteen.