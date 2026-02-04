Trump sanoo Putinin "pitäneen sanansa".
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehottaa Venäjän presidentti Vladimir Putinia lopettamaan hyökkäyssotansa Ukrainassa.
Trump kommentoi sotaa toimittajille Valkoisessa talossa. Hän kertoi lisäksi, että toivoisi Putinin keskeyttävän iskut Ukrainaan kovien pakkasten keskellä.
Venäjä teki tiistaina vuoden toistaiseksi laajimman ilmahyökkäyksensä Ukrainaan huolimatta käynnissä olevista rauhanneuvotteluista.
Venäjä käytti hyökkäyksessä noin 70 ohjusta ja yli 450 droonia, ukrainalaismedia Kyiv Post kirjoittaa.
Hyökkäykset jättivät Ukrainassa sadattuhannet ihmiset vaille lämmitystä keskellä kahtakymmentä astetta hipovaa pakkasta. Iskujen seurauksena noin 60 prosenttia Harkovan alueen asiakkaista jäi ilman sähköä.
Trumpin mukaan Venäjän raskaat iskut Ukrainaan eivät yllättäneet häntä, sanoo Valkoisen talon tiedottaja Karoline Levitt.
Näin siitä huolimatta, että Venäjä ja Yhdysvallat olivat viime viikolla kovin eri mieltä siitä, mitä ilmaiskuista sovittiin.
Trump nimittäin väitti viime viikon torstaina, että Venäjän presidentti Vladimir Putin on suostunut viikon kestävään tulitaukoon, jonka aikana Venäjä ei hyökkäisi Kiovan lisäksi muihinkaan Ukrainan kaupunkeihin.
Kreml kiisti Trumpin lausunnon heti perjantaina ja sanoi, että ilmaiskuja koskeva tulitauko kestää ainoastaan sunnuntaihin 1. helmikuuta saakka.
Peskovin mukaan Kiovaa koskevasta tulitauosta sovittiin, jotta voitaisiin "luoda suosiolliset olosuhteet neuvotteluille".
Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Venäjän suuret ilmahyökkäykset pakottavat ukrainalaiset neuvottelijat muuttamaan lähestymistapaansa.
Zelenskyin mukaan Venäjä "ei ota diplomatiaa vakavasti". Presidentti sanoi odottavansa Yhdysvaltojen reaktiota Venäjän uusimpiin iskuihin.
Tuo reaktio saatiin keskiviikkona, kun Trump väitti Putinin "pitäneen sanansa" tulitauon suhteen.
– Se oli sunnuntaista sunnuntaihin. Kun se loppui, hän (Putin) iski heitä lujaa. Viikko on paljon, otamme mitä saamme, Trump sanoi keskiviikkona.
Venäjä, Ukraina ja Yhdysvallat tapaavat kolmikantaneuvotteluissa seuraavan kerran keskiviikkona ja torstaina Abu Dhabissa.
Osapuolet ovat olleet verrattain vaitonaisia siitä, millaista mahdollista edistymissä neuvotteluissa on saatu aikaiseksi.
Tiedossa on, että Venäjä vaatii koko Itä-Ukrainan Donbassin aluetta itselleen.
Yhdysvallat ja Ukraina ovat sopineet turvatakuista, mutta Kremlin kanta niihin on vielä auki. Venäjän tiedetään vastustavan Nato-maiden joukkojen sijoittamista Ukrainaan.