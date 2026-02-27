Venäjä on kutsunut Suomen suurlähettilään puhutteluun.
Perjantaina Venäjä on kutsunut Suomen suurlähettilään puhutteluun protestoidakseen Venäjän lipun polttamista Venäjän suurlähetystön edustalla Suomessa, Venäjän ulkoministeriö ilmoittaa.
"Suomen diplomaattisen edustuston päällikölle esitettiin voimakas protesti 24. helmikuuta Venäjän suurlähetystön edessä tapahtuneesta provokatiivisesta teosta, jonka aikana tuntemattomat henkilöt polttivat Venäjän federaation valtionlipun", lukee Venäjän ulkoministeriön verkkosivuilla.
Venäjän ulkoministeriö pitää tapausta räikeänä ja "jumalattomana loukkauksena" Venäjän valtion symbolia kohtaan.
Venäjän ulkoministeriö on ilmaissut verkkosivuillaan hämmennyksen siitä, että suomalaiset lainvalvontaviranomaiset, joiden tehtävänä oli varmistaa tapahtuman turvallisuus ja yleinen järjestys, eivät estäneet rikosta, mikä käytännössä merkitsi sen sallimista.
Suomen puolelle on Venäjän ulkoministeriön mukaan esitetty kiireellinen vaatimus ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin syyllisten tunnistamiseksi ja saattamiseksi vastuuseen sekä vastaavien äärimmäisten tekojen estämiseksi Venäjän federaation suurlähetystöä kohtaan tulevaisuudessa.