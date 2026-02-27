Suomen ja Ruotsin sosialidemokraattien johtavat poliitikot ovat tänään koolla Helsingissä. Puolueilta tuli ryväs ehdotuksia Itämeren alueen turvallisuuden parantamiseen.

Suomen ja Ruotsin sosialidemokraattien yhteinen turvallisuuskomitea esittää Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyön syventämistä entisestään. Yhtenä toimenpiteenä esitetään sotilaallisen läsnäolon lisäämistä Gotlannin saarella Ruotsissa. Gotlannin sijainti on strategisesti merkittävä Itämerellä.

Sosialidemokraattien mielestä Gotlantiin pitäisi sijoittaa monikansallisia joukkoja yhteistyössä Naton kanssa. Lisäksi harjoitustoimintaa Gotlannissa olisi jatkettava. Myös Rovaniemelle toivotaan lisää kansainvälisiä joukkoja.

Esityksiin kuuluu lisäksi se, että Suomen ja Ruotsin on varauduttava jatkamaan ja vahvistamaan merellistä valvonta- ja turvallisuusyhteistyötä kahdenvälisesti, jos Nato vähentää valvontaoperaatio Baltic Sentryn toimintaa.

Sosialidemokraatit penäävät lisäksi EU:ta tiukempia pakotteita Venäjän varjolaivaston toimintaa vastaan Itämerellä.

Samalla myös meren pohjassa kulkevan kriittisen infrastruktuurin valvontaa ja öljyntorjuntakykyä olisi parannettava yhdessä.

Suomen ja Ruotsin sosialidemokraattien yhteinen turvallisuuskomitea kokoontui toisen kerran.

Komitean tavoitteena on lähentää puolueiden ja maiden turvallisuuspoliittista ajattelua. Komitean puheenjohtajina toimivat puoluejohtajat ja . Komitean muut jäsenet ovat ryhmänjohtajat ja , puoluesihteerit ja , puolustuspoliittiset edustajat ja , ulkopolitiikan edustajat ja sekä talouspoliittiset edustajat ja .