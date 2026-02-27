Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on määrännyt Oma Säästöpankin entisen toimitusjohtajan Pasi Sydänlammin ja entisen varatoimitusjohtajan Pasi Turtion omaisuutta yhteisvastuullisesti vakuustakavarikkoon lähes 12 miljoonan euron arvosta.
Vaatimuksen vakuustakavarikosta oli tehnyt keskusrikospoliisi, joka epäilee Sydänlammia ja Turtiota törkeästä petoksesta.
Lisäksi oikeus määräsi toisessa turvaamistoimiasiassa Turtion ja kolmannen miehen omaisuutta yhteisvastuullisesti vakuustakavarikkoon lähes kahden miljoonan euron arvosta.
Juttu päivittyy.