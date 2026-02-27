Lentokoneessa ja kentällä hyvät käytöstavat ovat kultaa. Poikkeustilanteissa tai jonoissa kärvistellessä tunteet voivat kuumentua.
Finnairin matkustamoturvallisuuspäällikkö Ida Flykt paljastaa Huomenta Suomessa, millaisia matkaanlähtijöitä suomalaiset ovat.
Suomalaiset saavat Flyktiltä hyvän arvosanan, mutta jännitystä on hänen havaintojensa mukaan aina ilmassa.
– Luulen, että jokaisella varmaan on pieni jännitys aina kun matkalle lähtee, johtuu se sitten turvatarkastuksesta tai siitä, mitä pakkaa mukaan tai muusta.
– Varsinkin jos koko perheen voimin, niin varmasti siinä on erilaisia liikkuvia osia, Flykt summaa.
Murinaa jonossa?
Ida Flyktin mukaan ensimmäiset jännityksen merkit ilmaantuvat usein jo kotona, kentälle lähtiessä.
– Tai viimeistään yleensä turvatarkastus voi olla monelle jännittävä paikka, kun siinä miettii, että tarvitseeko jotain ottaa ulos vai ei.
Jännityksellä on tapana purkautua tavalla tai toisella.
Minkälaisissa tilanteissa tunteet kuumenevat? Juttu jatkuu videon alla.
