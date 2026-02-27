Liiketoiminta ja kehitys

Minkälaisissa tilanteissa tunteet kuumenevat? Juttu jatkuu videon alla.

Jännityksellä on tapana purkautua tavalla tai toisella.

– Tai viimeistään yleensä turvatarkastus voi olla monelle jännittävä paikka, kun siinä miettii, että tarvitseeko jotain ottaa ulos vai ei.

– Varsinkin jos koko perheen voimin, niin varmasti siinä on erilaisia liikkuvia osia, Flykt summaa.

– Luulen, että jokaisella varmaan on pieni jännitys aina kun matkalle lähtee, johtuu se sitten turvatarkastuksesta tai siitä, mitä pakkaa mukaan tai muusta.

Lentokoneessa ja kentällä hyvät käytöstavat ovat kultaa. Poikkeustilanteissa tai jonoissa kärvistellessä tunteet voivat kuumentua.

Lentomatkan aiheuttama jännitys voi purkautua ikävälläkin tavalla. Finnairin Ida Flykt vastaa.

Toisinaan jännitys aiheuttaa närää tai ikävää käytöstä esimerkiksi matkalaukkujen jättöjonossa tai juuri turvatarkastuksessa.

– Sanailua ja äänenkorottamista, jos tulee hermostuttavaa tilannetta.

– Voi olla myös matkustajien välistä kitkaa, jos joku kokee vaikka, että joku etuilee tai on tiellä tai muuta, mutta kyllähän ne aika harvinaisia onneksi ovat, Flykt sanoo.