Venäjä sanoo ainakin neljän kuolleen ja kymmenen haavoittuneen lannoitetehtaaseen tehdyssä iskussa.
Venäjällä Smolenskin alueen kuvernööri Vasili Anohin kertoo ainakin neljän ihmisen kuolleen Ukrainan tekemässä lennokki-iskussa lannoitetehtaaseen. Lisäksi ainakin kymmenen ihmistä haavoittui iskussa.
Lannoitetehdas sijaitsee Dorogobuzhin kaupungissa noin 290 kilometrin päässä Ukrainan rajasta. Anohinin mukaan tehdas valmistaa typpilannoitteita. Venäläismedian mukaan typpilannoitetehdas oli Ukrainan iskun kohteena myös viime joulukuussa.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi puolestaan tänään, että Ukrainan pääneuvottelija Rustem Umjerov tapaa Yhdysvaltain erityislähettilään Steve Witkoffin huomenna torstaina.
Presidentin mukaan tapaaminen on valmistelua seuraaviin Ukrainan, Venäjän ja Yhdysvaltain rauhanneuvotteluihin, jotka on tarkoitus järjestää maaliskuun alussa.