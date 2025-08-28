Kreml kommentoi iskuja Kiovaan: "Onnistuneita"

AOP Dmitri Peskov 11032025
Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi, että Venäjä on edelleen kiinnostunut rauhanneuvotteluista.
Julkaistu 28.08.2025 16:25
Toimittajan kuva
Anna Egutkina

anna.egutkina@mtv.fi

Venäjän mukaan iskut Kiovaan ovat oikeutettuja ja onnistuneita. 

Ukrainan pääkaupunki Kiova joutui yöllä laajamittaisen Venäjän hyökkäyksen kohteeksi.

Reutersin mukaan iskuissa on kuollut ainakin 18 ihmistä, joista neljä on lapsia.

Toimittajat tiedustelivat Venäjän Kremlin tiedottajalta Dmitri Peskovilta torstaina pidetyssä tiedotustilaisuudessa, onko rauhanneuvottelujen ja Venäjän tekemien iskujen välillä ristiriitaa.

Peskovin mukaan ristiriitaa ei ole. Hän väitti Venäjän iskevän ainoastaan sotilaskohteisiin.

– Sotilaallinen erikoisoperaatio jatkuu. Kiovan hallinto jatkaa iskuja Venäjän infrastruktuurikohteisiin, usein Venäjän siviili-infrastruktuuriin.

– Myös Venäjän asevoimat suorittavat tehtäviään ja jatkavat iskuja sotilaallisiin ja sotilaallisiin infrastruktuureihin. Iskut olivat onnistuneita, Peskov kommentoi.

Venäjällä hyökkäystä Ukrainaan kutsutaan usein termillä "erikoisoperaatio" häivyttääkseen Venäjän hyökkäyksen laittomuuden omien kansalaisten silmissä.

Venäjä iski yöllä Kiovan siviilikohteisiinVenäjän isku Kiovaan tuhosi muun muassa kerrostalon./All Over Press

Venäjä kiinnostunut rauhanneuvotteluista

Peskov korosti myös, ettei mitään sopimuksia ilmatilan loukkaamattomuudesta ole allekirjoitettu, joten iskut Kiovaan olivat oikeutettuja.

Kremlin tiedottaja sanoi venäläismedian mukaan, että Venäjä on edelleen kiinnostunut rauhanneuvotteluprosessin jatkamisesta.

Peskov korosti, että rauhanneuvottelut on käytävä luottamuksellisesti asianosaisten kanssa.

