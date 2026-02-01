Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoo, että neuvottelut rauhasta Ukrainaan jatkuvat keskiviikkona ja torstaina Abu Dhabissa.
Ukrainan rauhanneuvotteluihin osallistuvat Ukraina, Venäjä ja Yhdysvallat, Volodymyr Zelenskyi kertoi viestipalvelu X:ssä.
Zelenskyin mukaan Ukraina on valmis perusteelliseen keskusteluun ja kiinnostunut varmistamaan, että neuvottelujen lopputulos vie lähemmäs sodan loppua.
Neuvotteluja käytiin myös eilen lauantaina Yhdysvalloissa Venäjän ja Yhdysvaltain edustajien välillä. Yhdysvaltain erityislähettilään Steve Witkoffin mukaan neuvottelut olivat rakentavat.
Ukrainalaisministeri kiitti Muskia
Ukrainalaisministeri Myhailo Fedorov kiitti sunnuntaina teknologiamiljardööri Elon Muskia tämän pyrkimyksistä estää Venäjää käyttämästä Starlink-yhteyksiä drooni-iskujen tekemiseen.