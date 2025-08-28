Stubb kommentoi Venäjän iskuja Kiovaan: Putin ymmärtää vain yhtä asiaa

Venäjän yöllisissä iskuissa Kiovaan on kuollut ainakin 14 ihmistä. 

Tasavallan presidentti Alexander Stubb otti viestipalvelu X:ssä kantaa Venäjän yöllisiin iskuihin Kiovan siviilikohteisiin. 

Venäjän viimeisimmät iskut siviilikohteisiin Kiovassa ovat jälleen yksi esimerkki kolmesta yksinkertaisesta tosiasiasta, Stubb kirjoitti.

Ensinnäkin Venäjällä ei ole aikomusta lopettaa tätä sotaa. Toiseksi Venäjä ei ole muuttanut päästrategista tavoitettaan tuhota Ukrainan itsenäisyys, suvereniteetti ja alueellinen koskemattomuus. Kolmanneksi Venäjän iskut siviilikohteisiin ovat räikeä kansainvälisen oikeuden rikkomus.

Ainoa asia, jota Venäjän presidentti Vladimir Putin ymmärtää, on valta. Ainoa asia, joka saa hänet neuvottelupöytään, on painostus, Stubb sanoo.

Venäjä teki yön aikana sodan toiseksi suurimman lennokki- ja ohjusiskun Ukrainaan. Ainakin 14 ihmistä on kuollut ja noin 30 haavoittunut iskussa.

Stubb korosti myös, että Suomi jatkaa Ukrainan tukemista kaikin tarvittavin diplomaattisin, taloudellisin ja sotilaallisin keinoin. 

