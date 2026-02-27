Opettajaa lyötiin kasvoihin.

Helsingin Alppiharjussa sijaitsevalla Aleksis Kiven koululla tapahtui perjantaiaamupäivänä välikohtaus.

Välitunnilla olleet alakoulun oppilaat olivat heitelleet koulun pihalta lumipalloja kadulle. Tiedossa ei ole, oliko lumipallo osunut johonkin jalankulkijaan vai oliko se osunut vain lähelle.

Rehtori Mikko Kytömäen mukaan yksi jalankulkija kuitenkin hermostui silmittömästi.

– Mies oli kävellyt kadulta koulun pihalle, raivonnut ja lopulta läpsäissyt miesopettajaa kasvoihin.

Kytömäen mukaan opettajaa lyönyt henkilö vaikutti päihtyneeltä. Opettajalle ei tullut lyönnistä vammoja ja hän pystyi jatkamaan työpäiväänsä normaalisti.

– Valitettavasti pihalla oli aika paljon oppilaita, jotka näkivät tilanteen. Pienimmät heistä olivat ekaluokkalaisia, ja osa oppilaista varmasti vähän säikähti.

Oppilaiden huoltajille lähetettiin tapahtuneesta viesti.

Rehtori Kytömäen mukaan asiasta ei tehty rikosilmoitusta.

– Tilanne tai lyöjä ei näy koulun valvontakameroissa, eikä opettajalle tullut vammoja.

Lumipalloja heitelleet oppilaat puhutettiin.

– Tietysti oli oikein tulla sanomaan asiasta, mutta tekotapa oli täysin väärä, Kytömäki summaa.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti.