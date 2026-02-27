Oikeus vangitsi 54-vuotiaan erikoislääkärin.

Poliisi epäilee 54-vuotiasta kuopiolaista yleislääketieteen erikoislääkäriä murhan yrityksestä ja pahoinpitelystä.

Pohjois-Savon käräjäoikeus vangitsi lääkärin perjantaina todennäköisin syin. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet 17.–19. helmikuuta Kuopiossa.

Poliisi ei ole tiedottanut tapauksesta vangitsemispäätöstä enempää. Tiedossa ei esimerkiksi ole, kuka lääkärin uhri tai uhrit ovat.

Miehellä ei ole tuomioita ainakaan viimeisen kymmenen vuoden ajalta eikä hänellä ole vireillä olevia rikosasioita Pohjois-Savon käräjäoikeudessa.

Lääkäri on naimisissa, mutta hän on hakenut eroa vaimostaan marraskuussa.

Miehellä on kaksi lääkärin palveluja tarjoavaa yritystä.